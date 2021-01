Od předcházejícího vzájemného souboje, který v Brně vyhrály 10. prosince 3:0, Pardubice zvítězily ve čtrnácti ze sedmnácti duelů.

Kometa naproti tomu tři předcházející partie prohrála a za tři body vyhrála naposledy dokonce 7. ledna před šesti duely. Všechny negativní série Brno ukončilo. „Jsme rádi za tři body, protože víme, že Pardubice jsou v laufu a hrají dobrý hokej. Snažili jsme se hrát aktivně v obranném pásmu,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Kometě se poprvé od 30. prosince vrátil do sestavy rakouský ostrostřelec Peter Schneider, Pardubice zase poprvé představily nejnovější hvězdné akvizice z východu za zenitem jejich kariér, ruského brankáře Konstantina Barulina a běloruského forvarda Andreje Kosticyna. „Věděli jsme, že proti nám nastoupí, ale nijak speciálně jsme se na ně nepřipravovali. Soustředili jsme se na Pardubice jako tým,“ líčil do kamery ČT 2 mladý obránce Komety Filip Král.



Právě on a jeho spoluhráč z brankoviště Karel Vejmelka zastínili hvězdné duo Kosticyn a Barulin. Král se postaral ve 47. minutě o rozhodující branku Komety přesnou střelou, Karel Vejmelka zase podržel spoluhráče v perných chvílích. Celkem si připsal pětatřicet úspěšných zásahů. „Karlovy výkony jsou neuvěřitelné. V posledním měsíci nás neustále drží a díky tomu vyhráváme,“ ocenil Král.

Vejmelka si dokonce připsal i asistenci u první trefy Jakuba Klepiše, jenž pronikl od vlastní brány až do útočného pásma, kde šikovnou schovanou střelou v osmé minutě otevřel skóre. Brno dostal do trháku na začátku druhé třetiny Jakub Valský, ovšem Jihomoravané poté nevyužili sérii přesilových her a domácí se vrátili do zápasu.



Východočechům pomohly dvě slepené branky na konci druhé třetiny, u nichž asistoval Kosticyn. Poslední slovo měl ovšem Král. „Celkově to bylo vyrovnané utkání. Karel Vejmelka ovšem podal skvělý výkon a my v zakončení nebyli tak důrazní a neměli takové štěstí,“ uvedl trenér Pardubic Richard Král.



Kometa zůstává v tabulce na deváté pozici a v následujícím týdnu ji čekají dvě bitvy se silným Třincem. První z nich odehraje v úterý od šesti hodin večer na domácím ledě.

Pardubice - Kometa Brno 2:3

Třetiny: 0:1, 2:1, 0:1.

Branky a nahrávky: 37. Paulovič (A. Kosticyn, Nakládal), 40. O. Roman (A. Kosticyn, R. Kousal) – 8. Klepiš (Vejmelka), 24. Valský (Brabenec, Šoustal), 47. Král (Mueller, Zaťovič).

Rozhodčí: Sýkora, Šír – Klouček, Votrubec.

Vyloučení: 5:2.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 37:31.

Pardubice: Barulin – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Bučko, Hrádek – A. Kosticyn, O. Roman, Camara – Paulovič, R. Kousal, L. Horký – Kusý, Poulíček, Blümel – Zeman, Rohlík, Matýs.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Mlčák, Holland, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič, Holík, Mueller – Plášek, Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, Kusko – Bondra, Dvořák, Šoustal.