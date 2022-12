„Pešoutovi se v Kometě moc nevedlo. Když uspějete v Karlových Varech, neznamená to, že se vám zadaří i v Brně. Tady je jiná úroveň a jiné cíle než ve Varech. Od Martince nevím co očekávat. Pravda je, že na trhu moc volných jmen není,“ prohlásil legendární obránce Komety Jaromír Meixner.

Pešoutův nástupce Martinec je bývalý excelentní extraligový hokejista, který na začátku sezony dělal asistenta trenéra Pavlu Paterovi v pražské Spartě, než byli kvůli vleklé krizi ambiciózního týmu oba na začátku listopadu odvoláni. „Když mě vedení klubu oslovilo s touto nabídkou, byl jsem příjemně překvapený. Kometa patří k top extraligovým týmům, jde o špičkovou organizaci, a já udělám všechno pro to, abychom společně dokázali tým vrátit do horních pater tabulky," pravil pro klubový web Martinec.

Jedenapadesátiletý rodák z Jilemnice, jenž většinu hráčské kariéry válel za pražskou Spartu v extralize, kariéru dohrával v Jižní Koreji, kde s celkem Anyang Halla vybojoval v roce 2010 titul mistra asijské ligy. Do klubu se vrátil už jako trenér o šest let později. Zůstal tam čtyři sezony, přičemž v roce 2017 dovedl tým jako hlavní trenér k titulu asijských mistrů. Jinde jako hlavní kouč dosud netrénoval. Jeho bratr Tomáš je hlavním koučem Hradce Králové.

Na střídačce Komety bude mít po boku Zábranského a současného asistenta trenéra Jiřího Horáčka. „Mojí jedinou podmínkou před příchodem do Komety bylo, aby se mnou byl na střídačce Libor Zábranský. Ten bude koučovat obránce a plnit tak podobnou roli, jakou má u reprezentace. Asistentem bude nadále Jiří Horáček, který zná dokonale všechny hráče a bude pro mě obzvláště teď ze začátku velkou oporou a pomocí. Jiří Otoupalík se od utkání s Kladnem přesune ze střídačky na tribunu, odkud nám bude hlásit veškeré postřehy a užitečné informace," prohlásil Martinec.

Nového kormidelníka čeká v Brně náročná práce. Kometa do první reprezentační přestávky před měsícem vstupovala jako čtvrtý tým tabulky, nyní pauzu načíná na osmé příčce s náskokem pouhých pěti bodů na předposlední třinácté České Budějovice. „Týmu uškodila pauza, nejen reprezentační, ale předtím Brnu odpadly dva zápasy kvůli poruše chlazení na stadionu a přesunu utkání s Třincem do Bratislavy. Kometa byla v laufu a naráz se zastavila. Z vlastní zkušenosti vím, že přestávky jsou potvora. Souhlasím s názorem Libora Zábranského, že problém je v tom, že klukům nejezdí nohy. Skoro všichni soupeři Kometu přebruslili. Je otázka, co se dělo v první reprezentační přestávce,“ uvedl Meixner.

Podle Pospíšila Kometa v posledních týdnech spadla na místa, která víc odpovídají její reálné síle. „Klub je v přestavbě, která netrvá rok dva nebo tři. Vidím ho někde v průměru extraligy, občas může vystrčit hlavu nad půlku, občas zase pod půlku. Brnu se ale zatím nepovedlo to co Vítkovicím. Vytvořit si stabilní jádro, které doplní posily, jako jsou Peter Mueller nebo Peter Krieger v Ostravě. Brno má sice Tomáše Kundrátka, ale toho limitují zranění. Takové houpačky, jaké zažívá Brno, jsou ale v této fázi normální,“ přesvědčoval Pospíšil.

Ze série proher nepropadá panice ani Meixner. „Potká to kde koho, vždyť i Sparta na tom byla podobně. Jsou to profíci. Jak někdo říká, že se někdo z hráčů nesnaží a kašle na to… Nic o tom neví. Hokejisti jsou profíci. Jsem přesvědčený, že všichni dělají všechno pro to, aby se z toho dostali. Kdyby na to náhodou někdo kašlal, uzemní ho," nabídl pohled Meixner.

Hráči Komety mají v pondělí a úterý volno, k prvnímu tréninku s novým koučem se sejdou ve středu.