„Jsou to spojené nádoby. Když tým není nastavený na vítězství, tak je znechucený a nedá góly, když se daří, hned je to jinak,“ pravil asistent trenéra Komety Jan Zachrla.

Brňanům chybí do konce základní části odehrát šest duelů, i proto už myšlenky směřují na blížící se předkolo play-off. „Teď už to musí být absolutní koncentrace od každého z nás. Výkony je třeba gradovat, zápasů v základní části už moc není. Play-off, na které se všichni těšíme a kvůli kterému to hrajeme, se blíží. Musíme naladit co nejlepší formu,“ pravil brněnský obránce Petr Zámorský, jenž jde příkladem a v posledních dvou zápasech skóroval.

Ve čtyřech duelech po pauze má čtyři body a přispívá k pohodě první formace, která se pyšní aktuálně nejlepší formou v sezoně. Tahouny jsou především Peter Mueller a jeho dvorní nahrávač Petr Holík.

Americký snajpr Mueller prožívá svou nejlepší extraligovou sezonu a ve zbytku se ještě porve o pozici nejproduktivnějšího hráče soutěže. Aktuálně mu z druhého místa chybí s pětapadesáti získanými body ve čtyřiceti duelech jen tři body na vedoucího Martina Růžičku z Třince, jenž přitom odehrál o šest zápasů víc.

Perfektní fazónou se pyšní i Holík, v posledních čtyřech utkáních zaznamenal deset bodů za dva góly a osm asistencí. „Jsou to super hráči a hrozně si to s nimi užívám. Snažím se jim vyhovět a nekazit jim to,“ podotkl Zámorský.

V klubové produktivitě hvězdné dvojici dlouho zdatně konkuroval rakouský pistolník Peter Schneider. Za prvních patnáct duelů vstřelil čtrnáct branek, v následujících dvaadvaceti už jen tři.

Naposledy se prosadil na konci ledna v Třinci a poslední zápasy odehrál ve čtvrté formaci. „Neřekl bych, že se s ním něco děje. Hrál přesilovky, teď je skládáme jinak. Má nějakou roli v týmu a je na něm, jak se jí zhostí. Pracuje na tréninku i v zápase, samozřejmě ten drajv teď takový nemá. Panuje s ním ale spokojenost,“ přesvědčoval Zachrla.

V úterý od šesti hodin večer Kometa hostí potenciálního soupeře pro předkolo play-off Karlovy Vary, na které ztrácí tři body. „Je potřeba ukázat, s kým mají tu čest,“ poznamenal pro klubový web brankář Komety Lukáš Klimeš.