„Zkusím ve svých výkonech co nejdéle pokračovat a pomoct týmu. Hlavně ale chci, abychom hráli dobře jako tým. Jestli to bude znamenat, že dám míň gólů, taky v pohodě,“ pravil usměvavý Rakušan, jenž se naučil česky díky svým juniorským štacím ve Znojmě nebo Českých Budějovicích.

Rakouský forvard s vybroušeným tahem na branku se v minulosti pokoušel prosadit v zámoří, ovšem na seniorské úrovni se výš než do ECHL nedostal. Ze soutěže, které se přezdívá pohřebiště profesionálů, zamířil do rakouské EBEL, kde válel v dresu Vídně.

Tam naplno ukázal, jaké smrtící instinkty se v něm skrývají. V sezoně 2018/2019 nasázel 35 branek v 54 zápasech a vysloužil si angažmá ve švýcarském Biel-Biennu, kde v osmatřiceti duelech skóroval dvanáctkrát. „I minulý rok jsem měl takovou fazonu jako teď v Brně, ale jen krátce. Asi týden nebo dva. Teď už se mě to drží trošku déle,“ pravil rodák z Klosterneuburgu, jenž je také nejefektivnějším mužem extraligy. Na čtrnáct branek potřeboval pouhých čtyřicet střel.

Právě on se společně s americkým jmenovcem Peterem Muellerem postaral o všech osm gólů Komety ve třech kláních v minulém týdnu, každý vstřelil po čtyřech gólech. „Peter toho už hodně dokázal a má za sebou úžasnou kariéru. Je to vynikající bruslař, má dobrou techniku i střelu, jde mu skoro všechno. Od každého má něco. Já se spíš tlačím do brány, on je víc technický hráč,“ poznamenal na adresu svého útočného parťáka Schneider.

Kousky zahraničních es mohou obdivovat fanoušci kvůli současným opatřením pouze na dálku a přes obrazovky. Schneider tak dosud naživo nezažil vyhlášenou atmosféru zaplněné DRFG Areny. „Je škoda, že fanoušci na stadiony chodit nemohou, ale taková je tato sezona. Podpory fanoušků si ale všímám. I když se sociální sítě snažím moc nesledovat, hlavně když jako tým máme náročné období. Nechci se dostávat do chmurné nálady po přečtení nějakých negativních zpráv. Nicméně vidím, že podpora fanoušků tady je. I před zápasem na nás čekají před stadionem,“ líčil Schneider.

Přes osobní statistiky má ovšem ke spokojenosti daleko. Kometa je totiž v extraligové tabulce až na osmé pozici, v neděli navíc schytala ranec 1:6 na Spartě. „Máme příliš dobrý tým na to, kolikátí jsme v tabulce,“ dodal muž oblékající dres s číslem tři.

Mise za nápravou současného postavení ho čeká v úterý, kdy se s Kometou představí od šesti hodin večer a ledě Liberce.