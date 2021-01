Starý známý se vrací. Kometa angažovala na konec sezony Tršku

Předpokládaná akvizice do zadních řad už v Brně trénuje. Hokejová Kometa přivedla svého bývalého obránce Petera Tršku. Osmadvacetiletý bek přichází na hostování do konce sezon. „Svému agentovi jsem říkal, že co se týče České republiky, Kometa je pro mě priorita. Znám zdejší prostředí, mám na klub skvělé vzpomínky, líbí se mi město," uvedl zkušený obránce pro klubový web.

Peter Trška ještě v dresu Vítkovic. | Foto: Deník / Petr Kotala

V Brně strávil sezonu a půl a zažil mistrovský titul v roce 2017. Poté se přesunul do Vítkovic, kde nastupoval do začátku ledna. „Sice jsem hrál poslední zápas 6. ledna, ale musím říct, že se cítím fajn. Chodil jsem pětkrát až šestkrát týdně na led a kromě toho ještě do posilovny, takže jsem v dobré kondici. Věřím, že se brzy dostanu do zápasového rytmu," pravil Trška.