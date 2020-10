K tréninku se Kometa vrátila poprvé od 17. září, kdy noc před úvodním extraligovým kolem po vysokých horečkách u hráčů i zaměstnanců, zamířila do nucené karantény. „V úterý jsme lehce začali, jen tak, aby se kluci zpotili. U některých bylo vidět, že si nemocí prošli a není to taková sranda. Připravujeme se pomalu, abychom to zbytečně neurychlili a nezadělali si tak na problémy. Pro všechny je to nová situace. Tři hráči zůstávají v karanténě,“ uvedl asistent brněnského trenéra Radek Bělohlav.

Komplikace Brňané řeší i po konci izolace. Sezonu měli otevřít v pátek soubojem proti Karlovým Varům, jenže západočeský celek kvůli prokázané nákaze zamířil do karantény, a ročník tak Brnu začne nejspíš až v úterý ve Zlíně. Pravděpodobná není ani varianta, že si Kometa v pátek nebo o víkendu domluví zápas s jiným týmem. „V plánu máme nastoupit až v úterý i vzhledem k programu ostatních celků,“ poznamenal Bělohlav, který tak s týmem přijde o šest úvodních extraligových kol. Kometa je s Vítkovicemi zatím jediný celek bez odehraného zápasu.

Brňané tak mají alespoň víc času na vyladění formy a nabrání sil. „Byli jsme natěšení na začátek sezony, na všechno nachystaní, příprava vygradovala a teď v podstatě začínáme od nuly. Nedokážu odhadnout, za jak dlouho se do toho všeho dostaneme, doufám jen, že to bude co nejrychleji, “ podotkl Bělohlav.

Nadějí pro klub je alespoň skutečnost, že by nejméně následující tři měsíce nemusel do karantény. Podle současných vládních opatření se totiž po prodělání koronaviru nemohou dostat vyléčení pacienti do karantény dřív než za devadesát dní. „Doufám, že už se to nebude opakovat. Kdo si tím neprošel teď, tak se mu to snad vyhne a pokud ne, vyléčí se individuálně a nebudeme muset do karantény všichni znovu,“ pronesl Bělohlav.

Po návratu ovšem čeká na brněnské hokejisty nepříjemnost. Nejméně v úvodních pěti duelech na ně budou zívat prázdné tribuny. Podle nejnovějších vládních opatření se na extraligové zápasy nedostanou od pondělí minimálně do 18. října fanoušci. Otázkou také je, zda se kluby náhodou nedohodnou na přerušení sezony. „Opatření o zákazu diváků je hloupost. Když si člověk uvědomí, jaká je atmosféra v Brně a o co přijdeme. A to se nebavíme vůbec o těch dopadech pro majitele,“ uvedl asistent brněnského kouče.

Poslední zápas sehrála Kometa ještě v přípravě 4. září, kdy si doma poradila s Třincem 5:4 po prodloužení.