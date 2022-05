Flek dosud oblékal dres Karlových Varů, za něž nastoupil k víc než tří stovce zápasů. Posledních pět sezon odehrál pod trenérem Martinem Pešoutem, jehož do Brna následuje. „Bavili jsme se s Martinem Pešoutem, který mi oznámil, že odchází do Brna a nastínil situaci, že by Libor Zábranský o mě v klubu stál. Jak už jsem ale někde v médiích říkal, priorita byla zahraničí. To mi ale nakonec nevyšlo a domluvili jsme se v Brně na spolupráci." líčil okolnosti přestupu Flek.

Brněnský podpis u bronzu z MS v hokeji: zaujali zelenáči i budoucí pilíř Komety

Rychlonohý dříč se dostal do většího povědomí české hokejové veřejnosti až v posledních letech, když si za národní tým poprvé zahrál v sedmadvaceti letech v únoru 2020 na Švédských hrách. O rok později byl na mistrovství světa v Rize velkým objevem národního týmu a na šampionát se podíval znovu letos „Říkal jsem si, že třeba budou chtít jiné typy hráčů, nebo zkrátka jiné hráče a o mě zájem třeba už nebude. Pozvánka ale přišla, takže jsem strašně rád, že jsem byl v hledáčku nových trenérů," liboval si Flek.