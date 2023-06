Byl nejlepším střelcem ruské KHL, v roce 2015 dokonce pomohl americké hokejové reprezentaci k bronzovým medailím z mistrovství světa konaného v Česku. Od nové sezony útočník Steve Moses oblékne dres brněnské Komety. „Nemůžu se dočkat prvního zápasu, kdy z ledové plochy uvidím a hlavně uslyším všechny brněnské fanoušky,“ popsal pro klubový web třiatřicetiletý hráč.

Americký útočník Steve Moses je novou letní posilou brněnské Komety. | Foto: Mark Humphrey/Associated Press

S hokejem Moses začínal v Bostonu, přes mládežnické ligy se zvládl propracovat až do druhé nejvyšší zámořské soutěže AHL. Před jedenácti lety pak zamířil za evropskou zkušeností, stihl si už vyzkoušet finské, ruské i švýcarské angažmá. „Když jsem se od agenta dozvěděl, že by mě Kometa chtěla přidat na soupisku, velmi mě to zaujalo. Nastala totiž situace, kdy jsem chtěl znovu vyzkoušet něco nového a na českou extraligu jsem slyšel jen dobré reference,“ podotkl snajpr.

Moses v minulosti oblékal dres Helsinek nebo Petrohradu, dvakrát se nakrátko ještě stihl vrátit do AHL. Naposledy hájil barvy finské Hämeenlinny, za kterou si v pětapadesáti utkáních připsal třicet bodů.

Brno bude jeho pátým evropským angažmá. „Kometu vnímám jako špičkový evropský klub, který v nedávných letech dokázal ovládnout svou soutěž. Slyšel jsem, že fanoušci umí být při zápasech neuvěřitelní a obecně platí, že hraní před bouřlivou kulisou nám hokejistům dělá práci jednodušší a zábavnější. V mém rozhodování hrálo velkou roli jak město, tak právě atmosféra při utkáních,“ nastínil Moses.

Rébus postupů rozluštěn. Kuřimi došel dech, jak to ovlivní další soutěže?

Ten má navíc na Česko velmi dobré vzpomínky, v roce 2015 s americkým výběrem v Praze vybojoval bronz ze světového šampionátu. Jen těsně před tím navíc ovládl kanadské bodování KHL a stal se i nejlepším střelcem. „Moc dobře si na to vzpomínám, účastnil jsem se tehdy v amerických barvách mistrovství světa a opravdu moc se mi v Česku líbilo. Brno, coby druhé největší město republiky, má jistě co nabídnout,“ dodal zkušený ofenzivní hokejista.

Steve Moses

Věk: 33 let.

Pozice: útočník.

Místo narození: Leominster, Massachusetts (USA).

Bývalé kluby: Boston Jr. Bruins (USA), U. of New Hampshire (USA), Connecticut Whale (USA), Jokerit Helsinki (Fin.), Milwaukee Admirals (USA), SKA Petrohrad (Rus.), Rochester Americans (USA), Rapperswil-Jona Lakers (Švýc.), Ambri-Piotta (Švýc.), HPK Hämeenlinna.