„S Peterem je všechno naprosto v pořádku. Nejsme neklidní, že v přípravě nenastoupil. Začínáme až za týden a jedeme podle jasně daných not,“ přesvědčoval asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Mueller zatím nenaskočil i kvůli lehčímu zranění, jeho start ve čtvrteční generálce ve Zlíně od půl šesté večer je nejistý. „Na začátek sezony bude úplně nachystaný,“ dušoval se Horáček. S týmem také zůstane kanadský útočník Brandon Magee, jenž při měsíční zkoušce v Brně zaujal a vysloužil si kontrakt na jednu sezonu s opcí. „Je vždy super, když přijde takový šikovný hráč, který výborně zapadne do kolektivu," lebedil si Horáček.

V závěrečném domácím klání přípravy proti Zlínu byl hodně vidět také slovenský forvard Michal Krištof. Po jeho přihrávce se puk od Alexandra Malleta odrazil do brány a Kometa otočila skóre zápasu na 2:1. V závěru utkání poté sedmadvacetiletý útočník sice přestřelil prázdnou bránu, ale chvíli poté svou druhou šanci využil a trefou do odkryté klece stanovil konečnou podobu utkání na 3:1. „Postavil se mi puk na hranu, navíc tam bylo hodně sněhu, tak jsem to netrefil. Chválabohu se to pak odrazilo," glosoval kuriózní situaci Krištof, jenž při absencích Marcela Haščáka s Tomášem Vincourem tentokrát nastoupil po boku Silvestra Kuska a Tomáše Šoustala. „Mám z celé přípravy dobrý pocit. Kluci mě v kabině výborně přivítali a klape nám to," ocenil Krištof.

Zatímco v přípravě před minulým ročníkem Kometa vyhrála pouze tři z osmi duelů, letos pětkrát zvítězila a zapsala jednu remízu v Třebíči v předčasně skončeném duelu. „Je dobré, že se vyhrává, i když jde jen o přípravu. Potom je lepší také atmosféra v týmu," podotkl Krištof. Úvodní zápas nové extraligové sezony čeká Brno ve středu na ledě Karlových Varů. „Máme dost natrénováno a za sebou namáhavou přípravu. Budeme dobře nachystaní," dodal Krištof.