Období pravdy nastává. Kometa hraje o domov i formu. Stane se Holík králem?

Kvapíkem do finiše kvaltuje hokejová extraliga a blíží se nejdůležitější období sezony. Do konce základní části české nejvyšší soutěže už chybí jen čtyři kola a dramatický finiš čeká i brněnskou Kometu. Ta odvrátila hrozbu bojů o záchranu, ale stále má hodně o co hrát.