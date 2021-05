„Kádr se tvořil ještě předtím, než jsem přišel. Je to logické. V dubnu už je trh přebraný,“ uvedl nový trenér Komety Jiří Kalous.

Přijít mají tři Slováci, zadák Marek Ďaloga, v Brně dobře známý útočník Marcel Haščák a forvard Dávid Skokan. Poslední dva jmenované klub potvrdí nejspíš až později, protože oba ještě čeká v dresu Popradu finále slovenské extraligy, které odstartovalo ve čtvrtek. Comeback do Brna čeká Alexandra Malleta, kádr Komety posílí také útočník Radovan Pavlík.

Jaké byly nejzajímavější přesuny do Komety po otevření přestupového trhu?

NÁSTUP ŠAMPIONŮ. Po nepovedené štaci známého trenéra Aloise Hadamczika Kometa na jaře 2016 zachraňovala sezonu aspoň postupem do předkola play-off už s šéfem Liborem Zábranským na střídačce v pozici hlavního kouče. V předkole Brňané vypadli s Chomutovem 1:3 na zápasy.

Chmury fanoušků Komety z rozpačitého ročníku se brzy vypařily. Vedení klubu totiž začalo skládat hvězdný výběr s nejvyššími ambicemi. Začalo to příchodem obránce Ondřeje Němce. Po otevření přestupového trhu na soupisce Komety přibyla jména Marka Kvapila, Michala Gulašiho nebo Haščáka.

Hlavní bombu ovšem Brno odjistilo ke konci května, kdy oznámilo příchod superstar první jakosti Martina Erata. „Libor tenkrát přišel s tím, že by ho chtěl přivést do týmu. Vzpomínám si na to, jak jsem mu do Ameriky zavolal z náměstí v Třebíči. Snažil jsem se Špenáta hned při prvním hovoru přesvědčit o tom, že Kometa je výborná organizace, která si jde za titulem. Neřekl ne, což pro mě bylo zásadní sdělení. Pak jsem ho spojil s Liborem, který ho definitivně přesvědčil, ať za Kometu hraje. Myslím, že toho ani jeden z nich nelituje,“ uvedl dlouholetý asistent trenéra Komety Kamil Pokorný. V červnu blyštivost týmu zvýšil ještě Martin Zaťovič. Našlapaný mančaft nakonec dovedl Kometu ke dvěma titulům v řadě.

ZKLAMÁNÍ. Zatímco přesuny v roce 2016 se povedly vedení Komety náramně, před dvěma lety sáhlo vedle. Po otevření přestupového trhu klub přivedl útočníka Jakuba Lva, jenž se už o Vánocích poroučel do Hradce Králové nebo Lukáše Kucseru, který se v Brně sezonou protrápil, až zamířil do Olomouce. S Kometou si plácl taky někdejší talent Pavel Jenyš. V Brně ovšem posbíral pouhé dva body. Jedinou akvizicí, která nezklamala, byl obránce Filip Pyrochta. Z týmu se naopak poroučeli talentovaný gólman Lukáš Dostál a pořízek Martin Dočekal.

ZVUČNÍ CIZINCI. V loňském roce Kometa oznámila hned po otevření přestupového trhu dvě zvučná zahraniční jména – Peter Schneider a Ralfs Freibergs. Oba v ročníku prokázali své schopnosti, ovšem v jinou dobu, než by se Brňanům hodilo.

Schneider zazářil v první polovině sezony, ovšem po zranění v novém roce jeho forma uvadla a v play-off vstřelil jedinou branku. Freibergse probudil až přesun do Třince, jemuž pomohl k mistrovskému titulu, přičemž v play-off ovládl produktivitu obránců.

Schneider měl v Kometě smlouvu i na příští sezonu, ovšem místo Brna se vrací do vlasti, kde oblékne dres Salcburku. „Na Kometu i město budu vzpomínat v dobrém. V kabině jsme měli dobrou partu kluků, rozuměli jsme si a drželi při sobě. Určitě bych si přál udělat v Kometě lepší výsledek, ale takový je sport,“ rozloučil se s brněnským angažmá Schneider.