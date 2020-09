Brňané sice větší část přípravy tápali, když prohráli pět z osmi utkání, jenže i tak se opět zařadí do širšího seznamu favoritů na titul. „Výsledky v přípravě mohly být lepší a máme co zlepšovat. Stále říkám, že chci hrát o titul, ale uvidíme, jak se sezona vyvine i skrz koronavirus. Ambice jsou nejvyšší,“ uvedl majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Ačkoliv se v minulém ročníku zdálo, že Kometa vyklízí pozice, když v základní části obsadila až šesté místo, stále patří mezi obávané soupeře. „Pro mě je Brno jedním z největších favoritů na titul. Výsledky z přípravy nevypadají úplně dobře, ale ta je vždy specifická. Každý tým je v jiné fázi. Mužstvo vypadá na papíře dost slušně,“ nabídl pohled televizní expert a bývalý hráč Komety Jakub Koreis.

S klubem se sice rozloučila jedna z jeho hlavních tváří Martin Erat a kvůli rodinným důvodům také hvězdný Tomáš Plekanec, svou hlavní zbraň si ale Brňané uchovali. Zůstala nabitá elitní formace ve složení Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič, jejíž sílu v přesilových hrách ještě okoření produktivní akvizice z Rakouska Peter Schneider a ofenzivní lotyšský obránce Ralfs Freibergs. „Na přesilovky budeme hodně spoléhat, ale víc důrazu chceme věnovat defenzivě, “ uvedl kapitán družstva Martin Zaťovič.

Právě obranná hra totiž v přípravě Kometě haprovala, jenže na papíře vypadá defenziva kvalitně. Řídí ji velezkušený Ondřej Němec, figuruje v ní i vítěz Radegast indexu v minulé sezoně Michal Gulaši, mohutná podpora ofenzivy se zase očekává od produktivního beka Freibergse. Z avizovaného dua zámořských posil do zadních řad nakonec za Brno nastoupí jen Jakub Zbořil, zadák New Yorku Rangers Libor Hájek dal přednost jinému angažmá. „Je samozřejmě obrovská otázka, nakolik bude Zbořil rozdílový hráč. Minimálně dobrý extraligový hráč ano, ale jestli i rozdílový, se ukáže. A zda dostane dost prostoru na to předvést se třeba v přesilových hrách,“ podotkl Koreis.

V bráně zřejmě dostane výhradní prostor Karel Vejmelka, jenž si post jedničky plnými doušky okusil už v minulém ročníku. V přípravě se přitom víc vedlo Lukáši Klimešovi. „Karel je výborný gólman. Jediné, co mu chybí, je úspěšně odchytaná série v play-off, zatím neměl moc příležitost se v něm ukázat. Musí udělat ještě jeden krok, aby se zařadil mezi naprostou extraligovou špičku,“ poznamenal Koreis.

Brno čeká na úvod namáhavá konfrontace s tradičně našlapaným Třincem. Před dvěma týdny v přípravě ovšem Kometa Oceláře na domácím ledě zdolala 5:4 po prodloužení. „Čekám hezký útočný hokej z obou stran, Třinec hraje atraktivní hru. Chceme vyhrát,“ přesvědčoval Zábranský.