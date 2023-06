Venku tropická třicítka, vevnitř jen pět stupňů nad nulou. Hokejisté brněnské Komety si v pátek zpestřili ke konci se chýlící suchou přípravu tréninkem na ledě Sportcentra Lužánky, na němž se ukázali i přední hokejisté jako Lukáš Cingel nebo Adam Zbořil.

Hokejisté Komety si zpestřili suchou přípravu tréninkem na ledě. | Video: Václav Petrů

K vidění byly i pohledné hokejové akce, hecování a sem tam taky nekompromisní hity. „Led je super zpestření letní přípravy. Dobře jsme si tam zatrénovali," zamlouvalo se Cingelovi, jenž přišel do Komety po šesti sezonách v Hradci Králové a už ho nelimituje zranění, kvůli němuž vynechal podstatnou část play-off, v němž jeho bývalý tým postoupil až do finále. „Chodil jsem ještě na nějaké fyzio, ale to už bylo jen takové dolaďování," přesvědčoval jedenatřicetiletý rodák ze Žiliny.

Brňané se ocitli na ledě od začátku přípravy podruhé, první blok přípravy zakončí ve středu. Poté dostanou dva a půl týdne volna a k předsezonní přípravě se znovu sejdou v pondělí 24. července, ve stejném týdnu se k mužstvu připojí i nejnovější akvizice Steve Moses s Alexem Lintuniemim.

Přesná střela pod víko

Zdroj: Václav Petrů

„Hledali jsme praváka, náhradu za Luboše Horkého, Moses pravák je, navíc střelec, který dával góly ve všech ligách, kde byl. Budeme věřit, že bude úspěšný i v extralize. Lintuniemi je hráč, který zná českou extraligu a Česko, je to cizinec, dva roky tu hrál, je adaptovaný na Česko a českou ligu, což je u mě hodně podstatné. Věříme, že přinese to ofenzivní, co předváděl v Boleslavi a zlepší defenzivu," prohlásil trenér mužstva Patrik Martinec, který většinu tréninku sledoval z balkonku na ledem Sportcentra Lužánky. Jeho asistent Jaroslav Modrý se do Brna vrátí v následných dnech.

Klub podle něj shání další posily. „Prostor pro posílení tam pořád je, díváme se, co se nabízí," potvrdil brněnský lodivod, jenž je s průběhem přípravy spokojený. „Musím to zaklepat, ale zatím se nám nikdo nezranil, což je skvělé," lebedil si Martinec.

Momentky z tréninku Komety

Zdroj: Václav Petrů

Tématem v kabině Komety byl taky čtvrteční draft NHL, při kterém se dostalo i na talentovaného brněnského forvarda Eduarda Šalého, jehož si vybral v prvním kole jako celkově dvacátého Seattle. „Je to skvělý úspěch pro něj, ale také výborná vizitka Komety, že se další hráč dostal na draft. Budeme mu přát, ať pronikne i do NHL," dodal brněnský trenér.