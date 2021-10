Co podle Deníku Rovnost ukázala první čtvrtina?

STAŘÍ DÉMONI. Ani pod novým koučem se Kometě nevyhýbají nešvary z minulého ročníku. Jde o hrubé chyby třeba při rozehrávce a velké výkyvy mezi jednotlivými zápasy a třetinami. „Chyby děláme. Vyrobili jsme jich doposud trochu víc, což nás stálo výhry. Do každého utkání jdeme na sto procent s tím, že je napravíme,“ pravil nový útočník první formace Andrej Kollár.

Minulý ročník Kometa kopíruje rovněž v (ne)úspěšnosti oslabení. Ubránila jen 75,56 procent přesilovek soupeře, což ji řadí mezi tři nejhorší týmy soutěže.

Hapruje i defenzivní hra Komety. Obrana brněnského celku patří mezi propustnější v extralize, když ve čtrnácti partiích obdržela dvaačtyřicet gólů.

SLOVENSKÉ NADĚJE. Dlouho nedotknutelná první formace se vyčerpala. Obávaný útok Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič postupně chřadnul, a tak došlo ke dřív neslýchanému. Zaťovič s Holíkem ponížili do druhé formace vedle Luboše Horkého a do první putovali po bok Muellera slovenští vlčáci Michal Krištof a mladík Kollár.

Kalous se pro tento krok rozhodl po domácím utkání s Vítkovicemi, které Brno prohrálo 1:2. Efekt se dostavil. Nově složené elitní komando táhnulo tým za třemi vítězstvími v řadě.

Exceloval především tvůrce hry Krištof, jenž za tři partie nasbíral sedm bodů a vyhoupl se do čela týmové produktivity před Muellera. Dohromady jich ve třinácti duelech nakupil třináct. Trápí se naproti tomu Holík, který za čtrnáct zápasů neskóroval. „Petr je kvalitní hráč, umí to. Je otázka času, kdy se prosadí. Je natolik zkušený, že se nebude vázat na to, že se mu nedaří a dostane se z toho,“ přesvědčoval Kalous.

ROZPORUPLNÉ POSILY. Velký průvan se na jaře prohnal kabinou brněnské Komety. Z nových tváří Komety na sebe upozornili zejména Krištof s Kollárem.

Standard odvádí zkušení obránci Marek Ďaloga s Vladimírem Rothem, i když oba zastavila zranění. Po nevydařeném startu se zvedá také nová brankářská jednička Matej Tomek, jenž v procentuální úspěšnosti zákroků poskočil nad devadesát procent.

Jinak to ale není žádná sláva. Za očekáváním zůstává forvard Marcel Haščák, jehož přibrzdila těžká viróza, neviditelný je útočník Radovan Pavlík, v přípravě chválený Kanaďan Brandon Magee paběrkuje na hraně sestavy a Martin Dočekal nastupuje za Třebíč.