Byl zvyklý na výsadní porci času a prostoru na ledě. Tyto doby kapitánovi hokejové Komety Martinu Zaťovičovi aspoň dočasně skončily. Služebně nejstarší hráč brněnského celku je totiž po přeřazení z elitní do druhé formace společně s Petrem Holíkem najednou v nové roli. Při úterní domácí extraligové výhře 3:1 proti Liberci strávil Zaťovič po boku Holíka a nového parťáka Lubošeho Horkého na ledě jen něco přes patnáct a půl minuty, obvykle byl přitom zvyklý na porci dvaceti minut na zápas, Holík dokonce pobyl na ledě jen něco přes třináct minut.

Nová první formace zajistila Kometě vítězství nad Libercem. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

„Musíme to respektovat. Každý hraje radši víc a je pořád v akci. Musíme to ale přijmout. Hokej je týmový sport a nemůže to být tak, že když nehraju já, nebude hrát nikdo,“ uvedl kapitán brněnského celku.