Kometa budí respekt. Díky Furchovi i nejlepší obraně měsíce

Dávno zapomenuty se zdají chvíle, kdy hokejisté Komety zavítali nebezpečně blízko úplnému dnu české extraligy, když 22. ledna spadli na předposlední třináctou pozici. Brněnská skvadra se aktuálně veze na daleko optimističtější vlně. Od zmíněného lednového sestupu do podpalubí Kometa nasbírala v deseti zápasech dvaadvacet bodů ze třiceti možných, což je třetí největší počet v extralize za tu dobu po Hradci Králové a Spartě. Brňané se katapultovali na osmé místo, navíc dvě kola před koncem základní části bodově dotáhli sedmou pozici tabulky, která by jim za současné konstelace i připadla, protože aktuálně sedmá Olomouc má lepší skóre, ale horší vzájemné zápasy. Co stojí za vzestupem Komety?