Na ledě přitom Brňané trénovali před začátkem soutěže pouhé tři dny. Nad formou jejich i soupeřů se tak vznáší velký otazník. „Návrat bude těžší než v létě po dovolených,“ přiznal kapitán Komety Martin Zaťovič.

Brňané se ale na následnou porci namáhavých zápasů těší i přes nerozehranost. „Dřina je nic nedělat nebo že se člověk nemůže věnovat tomu, co ho baví. Každý čekal na tu dobrou zprávu, že si zas zahrajeme. Těším se na zápasy,“ uvedl elitní brněnský forvard Petr Holík.

Podle něj může návrat hokeje napomoci ke zlepšení nálady ve společnosti. „Lidi hokej přinutí zůstávat víc doma. V televizi moc sportu není a když jo, tak jen občas, jako třeba Liga mistrů. Teď se bude hrát hodně a těch zápasů si můžou lidi prohlédnout víc,“ podotkl člen elitní formace Komety.

Leitmotiv prvních duelů po téměř měsíční pauze bude otázka, jak týmy zvládnou přechod z prázdninového módu rovnou do ostrých extraligových bitev. „Ideálně bych šel hrát hned první den po návratu na led, ale otázka je, jak by to vypadalo. Byly potřeba tréninky na rozehrání, abychom se do toho dostali a nikdo se nezranil. Sice jsme se každý nějak udržovali a trénovali, ale pohyb na ledě je něco jiného než běhání nebo jízda na kole,“ podotkl Holík.

Brněnští hokejisté ale v úvodním duelu po pauze odmítají opatrnost. „Je to mistrovský zápas. Nikdo nedojde za soupeřem a místo souboje bude v klidu. Půjde o body, o všechno, musíme se na to nachystat co nejlíp,“ velel kapitán Zaťovič.

Za normálních okolnosti by měl společně se svými spoluhráči už dávno za sebou první čtvrtinu základní části. Jenže v této zvláštní době Kometa stačila odehrát pouhé dva extraligové zápasy, s dnešním soupeřem Třincem nejmíň v soutěži.

Obří manko však nabraly i ostatní extraligové celky, a proto česká nejvyšší soutěž začíná nezvykle při reprezentační pauze. Ostatně Kometa v sobotu podstoupí úvodní buly až v sedm hodin večer právě proto, že Česká televize předtím odvysílá reprezentační duel s Finskem na Karjala Cupu.

V Helsinkách si plní reprezentační povinnosti i talentovaný obránce Komety Stanislav Svozil, jenž bude svému týmu scházet. „Ať se to valí hlava nehlava i v reprezentační přestávce, vždyť je to jedno. V Rusku vypadne dvanáct hráčů ze sestavy, dvanáct jiných je nahradí a jede se dál, nikoho to nezajímá. Je to sport, naše živobytí a dokud se zpívá, tak se neumřelo,“ uvedl Zaťovič.

Brnu v úvodu chybí také americké eso Peter Mueller. Produktivní forvard už před týdnem zamířil kvůli nejisté situaci ohledně restartu soutěže za oceán a na první dva zápasy se nestačí vrátit. Místo v první formaci nejspíš zaujme jeho jmenovec z Rakouska Peter Schneider. „Chci hrát co nejvíc za Kometu a kam mě postaví, tam půjdu,“ dodal brněnský kanonýr.

Rozdá on i spoluhráči radost hned v Třinci?