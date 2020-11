„Situace je taková, že nikdo neví, kdo všechno se tady může ocitnout. Je dobře, když se pomůže, teď je to jenom o tom, aby se celá situace v zemi lépe řídila z nejvyšších míst,“ uvedl kapitán brněnského celku Martin Zaťovič.

Poskládat šest desítek postelí trvalo téměř kompletnímu brněnskému celku necelou hodinu. „Jsem manuálně zručný, takže mi to nedělalo problém. S Kamilem (Kamil Pokorný, asistent trenéra Komety – pozn.red.) jsme byli nejrychlejší a poskládali čtyři postele. Brali jsme to jako v MasterChefovi, jak máš hotovo, dáš ruce nahoru,“ smál se zkušený forvard.

Od středy se hokejisté Komety vrací k práci, která je živí. Po třech týdnech frustrace a napětí si oddechli. „Už to vypadalo na konec hokeje a profi sportu v Česku. Štvalo mě to a hlavou se mi honily různé myšlenky, co budu dělat a jestli někam neodcestuju. Otázkou ale je, jestli to zase za čas nepřeruší. V tomto nejsem optimista,“ přiznal Zaťovič.

Brňané stačili odehrát od začátku sezony pouze dva zápasy, což je společně s Třincem nejmíň v extralize. Další mistrovská klání ale budou Kometě nabíhat zběsilým tempem. Brno se nejprv v sobotu utká s Oceláři a příští týden sehraje hned čtyři duely, v následných týdnech po třech kláních. Vedení soutěže má zájem, aby se odehrálo všech dvaapadesát kol základní části. „Potřebovali bychom zhruba čtrnáct dní tréninku. „Člověk nemůže po takové pauze zpátky na led a po třech dnech hrát. První zápas bude v sobotu, takže se s tím musíme popasovat, i když to bude nebezpečné. Ale aspoň, že se něco konečně děje,“ nabídl pohled pětatřicetiletý reprezentant.

Některé jiné extraligové kluby vyplnily pauzu společnou přípravou na venkovním kluzišti v Dobříši, jiné zase trénovaly na stadionech v zahraničí. Hráči Komety se připravovali individuálně. „Nemyslím si, že bude problém, že některé týmy byly na rozdíl od nás na ledě. Pro mě by bylo horší trénovat a nevědět na co. Teď už je to povolené a víme, že před sebou máme extraligu a hlavama se na to nachystáme,“ uvedl člen obávaného elitního komanda Petr Holík.

První formace ovšem nebude minimálně v úvodních kláních kompletní, americký forvard Peter Mueller totiž odcestoval ještě před rozhodnutím o restartu extraligy kvůli nejisté situaci do zámoří a k jihomoravskému týmu se připojí později.

To Peter Schneider sice trénoval v rakouském Villachu, kde profesionální sport neomezili, ovšem záhy se připojí k mužstvu. „Čekal jsem jen na telefon od vedoucího klubu a byl jsem připravený hned přijet,“ uvedla jarní akvizice brněnského celku.

Před restartem ještě Kometa stejně jako ostatní celky řeší rébus s testováním na koronavirus. V případě, že je celky musí podstupovat před každým duelem, půjde o citelný zásah do rozpočtu.

Nejbližší program Komety

Sobota 7. listopadu

17.00: Třinec – Kometa

Pondělí 9. listopadu

17.00: Kometa – Litvínov

Středa 11. listopadu

16.00: Ml. Boleslav – Kometa

Pátek 13. listopadu

18.00: Kometa – Ml. Boleslav

Neděle 15. listopadu

17.30: Vítkovice – Kometa