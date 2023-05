Domácím soubojem s úřadujícími vicemistry Hradcem Králové odstartuje hokejová Kometa 15. září nový extraligový ročník. Jasno je o tom od úterý, kdy valná hromada APK schválila termínovou listinu nové extraligové sezony. Ročník 2023/2024 se v Brně ponese v duchu oslav sedmdesáti let od založení klubu.

Připomeňte si sezonu Komety prostřednictvím snímků našeho fotografa. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

První venkovní zápas sehraje Kometa 17. září na ledě Karlových Varů, který bude pikantní pro brněnského útočníka Martina Kohouta, jenž posledních jedenáct sezon nastupoval za západočeský celek a taky brankáře Štěpána Lukeše, jenž dres Energie oblékal v posledním roce a půl. Pikantní duel se Spartou uvidí brněnští fanoušci 1. října, kdy úhlavní rival poprvé v sezoně přijede do Winning Group Areny.

Z Komety na MS? Povedlo se to jen hrstce, zářili brněnský buldok nebo hvězdička

Úřadující mistři z Třince zavítají do Brna poprvé až 8. prosince. Právě domácím soubojem s Oceláři Kometa v neděli 3. března 2024 uzavře základní část. Kometu čeká už patnáctá sezona od návratu do extraligy v roce 2009. Do dalšího ročníku vstoupí jako úřadující sedmý tým české nejvyšší soutěže.

Zajímavé zápasy:

1. zápas: 15. září: Kometa Brno - Mountfield HK

1. zápas proti rivalovi: 1. října: Kometa Brno - Sparta Praha

1. zápas proti mistrům: 22. října: Třinec - Kometa Brno

poslední zápas základní části: 3. března: Kometa Brno - Třinec

kompletní rozpis zápasů Komety