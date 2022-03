„Bohužel Kometa jako akciová společnost, stejně jako jednotlivé dceřiné firmy, mají účty u Sberbank. Je to problém, protože se jedná ve všech těchto společnostech o provozní peníze a nemůžeme se k nim dostat. Musíme zakládat účty jinde a čekat, co se bude dít. Je otázkou, zda a kdy se k těm financím dostaneme,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web majitel Komety Libor Zábranský.

Boss a zároveň trenér A týmu tak řeší po koronavirové pandemii další velkou nepříjemnost. „Jsem v Kometě sedmnáct let a za tu dobu jsem zažil spoustu krizových situací. Vím, že to zkrátka musím vyřešit, i když bych byl pro tyhle situace radši, kdybych nebyl stoprocentním vlastníkem. Je fakt, že těch negativních okolností se teď kvůli covidu a situaci na Ukrajině nastřádalo více a řešíme denně něco, na co se nemůžete připravit. Trpí všichni, ale nechci si stěžovat. Musíme to zkrátka zvládnout,“ poznamenal Zábranský.

Sberbank končí: přijde o licenci, klienti z jihu Moravy se nedostanou k penězům

Klub se i na popud viceprezidenta hokejového svazu Petra Břízy zapojí do pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Pokud všechno dopadne dle plánu, v noci bychom měli ubytovat zhruba šedesát lidí v našich penzionech pod Pálavou v Pasohlávkách. Samozřejmě zdarma. Co se týče dětí, má jít převážně o ročníky narození od 2008 do 2015 z kyjevského klubu. Dál hodláme řešit, jak je dostat do tréninkového procesu, aby s námi mohly na led a přišly na jiné myšlenky,“ nastínil formu pomoci Zábranský.

KONEC B TÝMU?

Šéf klubu zároveň potvrdil informaci, kterou už dříve přinesl Deník Rovnost o tom, že B tým Komety nejspíš postoupí licenci na druhou ligu do některého z okolních měst. „Fakt je ten, že návštěvnost vlivem covidu nemohla být zdaleka taková, aby se pokryl rozpočet. I proto se teď poohlížíme dál a jednáme s několika městy o tom, že bychom licenci přesunuli a kluci by hráli jinde,“ přiznal boss klubu.