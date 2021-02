Potíž je v tom, že v tomto ročníku je skvadra bosse Libora Zábranského na hony vzdálená těmto příčkám a s výjimkou krátké úspěšné pasáže na přelomu roku daleko častěji klopýtá, než vyhrává. Jedenáct kol před koncem základní části ztrácí Brno z deváté příčky na šestý Hradec Králové, s nímž se Kometa utká v úterý na domácím ledě, už osmnáct bodů.

„Nemůžeme se uklidňovat tím, že v minulých sezonách jsme taky měli horší pasáže. Pořád prohráváme, jen se nám povedlo porazit Budějovice, což byla povinná výhra,“ uvedl kapitán družstva Martin Zaťovič.

Výstrahou je pro Brno ročník 2015/2016. Tehdy zatím naposledy vypadlo ještě před branami play-off, když v předkole prohrálo s Chomutovem 1:3 na zápasy. Tehdy Kometa zakončila základní část rovněž na deváté pozici. „Nedíváme se na konec sezony, ale tím jak jdou zápasy rychle za sebou, tak vzhlížíme k nejbližším duelům. Důležité je začít tyto utkání vyhrávat, abychom byli v co nejoptimálnější formě,“ uvedl asistent trenéra Komety Jan Zachrla.

Brno vyhrálo pouze dva z posledních deseti zápasů a zažívá nejen bodový, ale také psychický deficit. „Klíčové je se co nejdřív vymanit ze série proher, protože je to pak pro hráče těžké po mentální stránce. Jak jdou zápasy rychle po sobě, není pořádně čas na regeneraci nebo analýzu,“ upozornil Zachrla. „Je to ubíjející, každý to má v hlavě. Nevidím tam od nás lehkost, musíme vyrovnané zápasy zlomit. Měli jsme na lopatě Třinec, ale prohráli jsme to a od té doby se to s námi veze,“ poukázal Zaťovič na dva týdny starou porážku Komety s Třincem 2:3, při níž Brno obdrželo rozhodující gól v poslední minutě.

V úterý navíc Kometa od šesti hodin večer hostí jediný tým, který ještě v sezoně neobrala o jediný bod - Hradec Králové. V utkání bude postrádat klíčového obránce Filipa Krále, jenž v pondělí odletěl s českou reprezentací na Švédské hokejové hry do Malmö. Dobrou zprávou alespoň je, že na rozdíl od předchozího vzájemného souboje v půli ledna nastoupí po dohodě klubů kmenový obránce Hradce Petr Zámorský, jenž je v Brně na hostování.

Přes frustrující období se v Kometě snaží udržovat v optimistickém rozpoložení. „Každý tým si prochází sinusoidami. Třeba i Vítkovice byly dole a postupně se zvedají (v Brně v neděli vyhrály 4:0 pozn. red.),“ poznamenal Zachrla.

Kometa Brno v základní části:

2015/2016: 69 bodů, 9. místo v základní části, vypadnutí v předkole s Chomutovem

2016/2017: 84 bodů, 6. místo, mistrovský titul

2017/2018: 90 bodů, 5. místo, mistrovský titul

2018/2019: 82 bodů, 5. místo, vypadnutí v semifinále s Libercem

2019/2020: 79 bodů, 6. místo, play-off se neuskutečnilo

2020/2021: 53 bodů, 9. místo, zbývá odehrát jedenáct zápasů základní části