COVID A SPORTOVNÍ LOCKDOWN. Zářijové pozvolné zhoršování koronavirové situace v České republice odnesli z extraligy nejhůř hokejisté Komety.

Čínský nepřítel zavítal do kabiny těsně před startem soutěže. Nový ročník Brňané zahájili s třítýdenním zpožděním nejpozději ze všech týmů a při návratu věděli, že odehrají jen dva zápasy a znovu budou čekat. Kvůli zhoršování situace vláda rozhodla na začátku října o přerušení profesionálních soutěží. „Tehdy jsem si říkal, že bude zázrak, když dohrajeme sezonu a uděláme čtvrtfinále,“ ohlédnul se za kritickým bodem majitel klubu Libor Zábranský.

Čekání na restart trvalo skoro měsíc, než dala vláda profesionálnímu sportu znovu zelenou. „Měl jsem různé myšlenky. Už to vypadalo na konec hokeje a sportu v Česku. Přemýšlel jsem, že odjedu do zahraničí. Když jsem viděl, že jinde to jde, člověk si říká, odjedu pryč, neodjedu pryč a podobně,“ pravil kapitán brněnského celku Martin Zaťovič.

Kometa poté dlouho doháněla tréninkové manko, které nabrala při takřka měsíčním nicnedělání. Hráči nesměli na led a připravovali se jen individuálně v domácích podmínkách. Za čtyři a půl měsíce pak nastoupili k téměř šedesáti duelům. „Hráli jsme skoro obden a nemohli si nastavit tréninkový proces, jak bychom potřebovali. Pro všechny to ale bylo stejné,“ uvedl Zábranský.

PRÁZDNÉ OCHOZY. Smutný obrázek s fatálním dopadem. Celý ročník s výjimkou letních přípravných zápasů odehrála Kometa před prázdnými tribunami. Brnu scházela podpora vášnivých fanoušků nejen na ledě, ale především v klubové kase. „U nás je ten výpadek padesáti milionů korun markantní. Nedokážu si představit ekonomiku, pokud se v září nevrátí na stadiony fanoušci. Vůbec si to nepřipouštím. Musíme přemýšlet, co dál,“ pravil Zábranský.

PŘESTAVBA. Zlatá éra, kdy byla Kometa postrachem extraligy, je na nějakou dobu definitivně pryč.

Symbolem konce byl v sezoně probíraný odchod zlatého hocha Ondřeje Němce do pražské Sparty a také množství hráčů, které se vystřídalo v sestavě. „Ondrovi jsem korektně řekl, že chci vidět hrát mladé. Byli i s Ralfem Freibergsem nebo Filipem Pyrochtou (další hráči, kteří odešli – pozn. red.) strašně finančně nákladní. Vyzkoušel jsem množství hráčů, ale většinou šlo o odchovance, kterým končila juniorská smlouva. Dělal jsem to proto, abych se podíval na mladé, jestli jim mám nabídnout dlouhodobou smlouvu, nebo ne. Jde o složitý proces,“ vysvětloval šéf brněnského klubu.

VYKLIZENÍ POZIC. Úzce souvisí s předcházejícím bodem. Kometa v přestavbě poprvé od roku 2016 nepostoupila přímo do čtvrtfinále play-off, když v základní části posbírala jen třiasedmdesát bodů a obsadila devátou příčku. Fanoušci i hráči doufali, že klub v play-off podobně jako v předcházejících ročnících dokáže v nejdůležitější části sezony změnit tvář, jenže tentokrát byla vystoupení v základní části odrazem síly mužstva. „Už jsem z týmu neměl takový pocit, že i když se třeba v základní části nedaří, až se bude o něco hrát, Kometa se zvedne,“ poznamenal k situaci televizní expert David Pospíšil.