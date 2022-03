OBRAZEM: Výkyvy i chvilková euforie. Taková byla sezona Komety

Na uplynulou sezonu by fanoušci hokejové Komety nejraději co nejrychleji zapomenuli. Jejich oblíbenci totiž poprvé po šesti letech nepostoupili ani do čtvrtfinále play-off extraligy a po porážce 2:3 na zápasy v předkole s Libercem skončí až na desáté pozici

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sezonu hokejisté Komety zahájili nečekanou prohrou 3:4 na ledě Karlových Varů. | Foto: ČTK

Přesto všechno nebylo od brněnských hokejistů tak špatné, jak to teď vypadá. Přesvědčit se můžete v galerii.