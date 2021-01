„Chytli jsme kvalitnější soupeře a zápasy jdou rychle za sebou. Musíme se s tím ale vypořádat, je jedno jestli hrajeme proti Spartě nebo Zlínu,“ pravil obránce brněnské Komety Filip Král.

Soudě podle získaných bodů, to ovšem jedno nebylo. Jihomoravané ze série, při níž dosud potkali třeba dvakrát vedoucí Spartu, jednou druhý Třinec nebo třetí Plzeň, vydolovali ze sedmi klání z jednadvaceti možných bodů pouze osm. „Snažíme se hrát svou hru pořád stejně, ač nastoupíme proti komukoliv,“ poznamenal Král.

Zatímco bodově se Brnu proti těžkým vahám nedařilo, po herní stránce zanechali o poznání lepší dojem. „Výhru proti Kometě si hodně považujeme. Vždyť v poslední době hraje velmi dobře,“ uznal po úterním těsném vítězství Třince 3:2 v Brně kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Všechny partie Komety skončily nejtěsnějším možným rozdílem o jeden gól, výjimkou byl pouze druhý domácí zápas se Spartou, v němž Pražané vyhráli 4:2 díky trefě do prázdné brány. „Musíme umět zápasy dotáhnout do vítězného konce,“ podotkl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla. „Je to takhle celou sezonu a není to jednoduché. Snažím se s těmi vyrovnanými zápasy psychicky vyrovnat. Přece jen je to moje práce a snažím se vždycky soustředit na maximum,“ dodal brněnský brankář Karel Vejmelka.

Při zranění svého gólmanského parťáka Lukáše Klimeše odchytal dvanáct z posledních třinácti zápasů Komety, ve zběsilém tempu letošní extraligové sezony pozoruhodný počin. „Pro mě je jenom dobře, když mám pravidelné vytížení,“ přesvědčoval čtyřiadvacetiletý brankář.

Defenziva Kometu v sérii netížila, ve vyrovnaných bitvách proti zvučným soupeřům jí spíše scházely góly. Dva střelci zajišťující stěžejní přísun branek mlčeli. Peter Mueller se v sedmi zápasech prosadil jen dvakrát, rakouský snajpr Peter Schneider zase podstatnou část série vynechal pro zranění žeber.

Do hry naskočil po skoro měsíční zápasové pauze až v neděli v Pardubicích a ani tam, ani v úterý proti Třinci se neprosadil. „Bylo to těžké, ale mnohem namáhavější bylo dívat se na zápasy jenom z tribuny nebo z televize. Minimálně deset let jsem neměl žádné zranění. Obával jsem se, že ztratím kondici, herní pohodu a formu, kterou jsem měl,“ vyznal se po návratu ze svých pocitů pro klubový web Schneider.

Další šanci nastartovat se bude mít stejně jako celý tým zítra od pěti hodin odpoledne v Třinci.

Kometa proti těžkým vahám

neděle 10. ledna

Kometa – Plzeň (3.)* 2:3 pp.

úterý 12. ledna

Kometa – Sparta (1.) 4:3 pp.

pátek 15. ledna

Liberec (5.) – Kometa 2:3 sn.

neděle 17. ledna

Kometa – Hradec Kr. (6.) 1:2

pátek 22. ledna

Kometa – Sparta (1.) 2:4

neděle 24. ledna

Pardubice (7.) – Kometa 2:3

úterý 26. ledna

Kometa – Třinec (2.) 2:3

* aktuální postavení týmu v extraligové tabulce

Bilance:

7 zápasů: 1 výhra v normální hrací době, 2 výhry v prodloužení/nájezdech, 1 prohra v prodloužení, 3 prohry

Počet bodů: 8 z 21

Poznámka: 19. ledna Kometa prohrála na ledě dvanácté Olomouce 1:2 pp.