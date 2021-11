„Škoda, že Jožo odchází, byl platným členem realizačního týmu. Rodina je ale na prvním místě a všichni jeho rozhodnutí chápeme. Zápas se v náš neprospěch zlomil ve druhé třetině, kdy jsme dorovnali a pak rychle dostali gól, taková haluz,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous s tím, že o případném doplnění realizačního týmu po Kováčikově odchodu se pobaví s majitelem Liborem Zábranským.

Sparta v Brně vyrukovala i se staronovým koučem Miloslavem Hořavou, jenž na střídačce doplnil dosavadního hlavního trenéra Josefa Jandače, v bráně navíc poprvé po zranění stanula gólmanská jednička Alexander Salák. „Jeho návrat nám pomohl, i když byl velmi riskantní, protože jsme ho nasadili prakticky bez tréninku,“ pravil Jandač.



O první branku zápasu v Brně se postarala nová akvizice Sparty ze Švédska Maxim Matuškin. Svou ranou od modré otevřel v páté minutě skóre duelu v přesilové hře. O dvě minuty později se kontroverzním doražením puku do brány zpod betonu brankáře Komety Lukáše Klimeše prosadil Filip Chlapík. Situaci zkoumal videorozhodčí a kouč Kalous si následně vzal neúspěšnou trenérskou výzvu. „Není to kritika, ale píšťalka od rozhodčího měla zaznít dřív, než došlo k dorážce. Puk byl z mého pohledu přikrytý,“ poznamenal Kalous.

Kometa smazala dvoubrankovou ztrátu, když na trefu Michala Krištofa navázal po polovině zápasu nádhernou individuální akcí kapitán Komety Martin Zaťovič. Rozjařenou brněnskou arénu ovšem opařil o minutu později sparťanský mládenec Petr Hašek, který tečoval střelu od modré čáry a vrátil hostům vedení. Brňané sice tlačili, ovšem vyrovnání se nedočkali. Naopak hosty dostal do trháku ve třetí třetině Roman Horák. „Je to pořád dokola. Dostáváme zbytečné góly. Když ho obdržíte minutu po tom, co vyrovnáte, dotkne se to každého,“ hořekoval obránce Tomáš Bartejs. Kometa tak vstupuje do reprezentační přestávky až na jedenácté příčce tabulky, kam klesla po výhře Litvínova. Další duel sehrají Brňané 18. listopadu v Českých Budějovicích.

Kometa Brno - Sparta Praha 2:5

Třetiny: 1:2, 1:1, 0:2.

Branky a nahrávky: 17. Krištof (P. Mueller), 33. Zaťovič (P. Mueller) – 5. Matuškin (E. Thorell, R. Horák), 7. F. Chlapík (E. Thorell, Moravčík), 34. Hašek (Moravčík, Vitouch), 47. R. Horák (Matuškin, E. Thorell), 60. E. Thorell.

Rozhodčí: Kika Obadal – Lederer, Rožánek.

Vyloučení: 5:5.

Využití: 0:1.

Vyšší tresty: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 26:25.

Diváci: 7187.

Kometa Brno: Klimeš – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour.

Sparta Praha: Salák – Matuškin, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek – J. Konečný, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, F. Chlapík, Prymula – T. Jandus, D. Kaše, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Šmerha – Hašek.