Jako by se jím zalíbila dramata. I třetí a poslední zápas hokejistů Komety při venkovní sérii dospěl do prodloužení. Na rozdíl od duelů v Třinci a Plzni ovšem Brňané tentokrát prohráli. V O2 areně podlehli Spartě v nastavení 2:3. V extrémně vyrovnané extraligové tabulce jim patří devátá pozice.

Popis fotky: Sparta - Brno - Utkání 8. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 26. září 2021 v Praze. Brankář Komety Lukáš Klimeš inkasuje druhý gól. Praha - Shodným výsledkem 3:2 v prodloužení si v 8. kole extraligy poradila Sparta | Foto: ČTK

„Byl to super zápas, vyrovnaný. Bohužel jsme nedosáhli na další bod v prodloužení,“ pravil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček. Jihomoravany hnala také podpora od brněnských fanoušků, kteří zavítali do největší arény v republice, duel sledovalo celkově takřka devět tisíc diváků. „Jsme hrozně rádi, že nám tady naši fanoušci vytvořili parádní kulisu. Udělali nám domácí prostředí a my jsme hrozně vděční za to, že za námi přijeli,“ ocenil Horáček.