Kometa vstoupila do utkání proti Spartě, v němž se podruhé v sezoně vyprodala Winning Group Arena, odhodlaně, dvakrát se před gólmana Sparty Jakuba Kováře proháčkoval aktivní Adam Zbořil, ale ani jednou se neprosadil. Ohánět se ale v bráně musel i brněnský gólman Marek Čiliak, jenž dostal prostor mezi třemi tyčemi poprvé po šesti týdnech.

Do vedení se dostali šťastnou trefou hosté. Ve dvanácté minutě poslal puk do brány bruslí finský forvard Olavi Vauhkonen. Jeho trefu ještě musel posvětit videorozhodčí. Brnu nedlouho poté vůbec nesedla přesilovka, ale do kabin domácí odkráčeli za nerozhodného stavu, protože v 19. minutě se po krásné individuální akci prosadil nejlepší střelec Komety Luboš Horký.

Snová byla pro Brno druhá část. Koncert načal ve dvaadvacáté minutě Zbořil, když v obraném pásmu vypíchl puk Vitouchovi a rozjel se do samostatného úniku, který bekhendem úspěšně zakončil. Hosté sice zanedlouho srovnali, ale jejich gól neplatil, protože Jan Buchtele poslal puk do brány úmyslně rukou.

Ve 32. minutě rozburácel brněnskou arénu Jakub Flek, jehož střela od modré čáry zaplula až za Kovářova záda. Ještě veseleji bylo ve 33. minutě, kdy přesilovku proměnil přesnou střelou Tumáš Kundrátek.

Ve třetí části se Spartě sice nejprve se střídajícím brankářem Josefem Kořenářem povedlo zkorigovat skóre, když se ve 43. minutě prosadil podruhé v zápase Vauhkonen, ale kontaktní branku už Pražané nevstřelili. Brňané ještě několikrát při přečísleních mohli navýšit vedení, ale Kořenáře nepřekonali. Výhru pečetil trefou do prázdné brány Flek.