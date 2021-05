V pondělí se třicetiletý útočník po roce a půl znovu hlásil v kabině Komety, které začala první část přípravy na novou sezonu. „Mile mě zájem Brna překvapil, i když jsem v něj v hloubi duši přece jen doufal,“ prohlásil dvojnásobný extraligový šampion.

V pondělí poprvé podstoupil tréninkovou jednotku nového kondičního kouče Komety Martina Iterského, jenž v minulosti připravoval české reprezentanty nebo Magnitogorsk v KHL. „Máme naplánované tři týdny v posilovně, potom týden na ledě a budeme kombinovat posilovnu a led,“ nastínil plán přípravy asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.



Letos tak bude první část přípravy odlišná od loňska, kdy se hráči Komety chystali bez specializovaného kondičního trenéra a v první fázi se věnovali výhradně nabírání kondice a síly. Letos se po třech týdnech vydají i na led Sportcentra Lužánky. „Bez toho se neobejdeme, pokud hodláme předvádět hokej, který jsme si předsevzali,“ poznamenal Horáček.



První část přípravy má na povel Iterský, jehož si do Komety přivedl trenér Kalous. „Jirka mi zavolal a seznámil mě s nabídkou. Jsem za ni moc rád a na práci v Kometě se hodně těším. Mám rád velké výzvy, vysoké cíle a pracovitost,“ představil se na klubovém webu třiatřicetiletý kouč.



První den se pod jeho vedením připravovalo pouze šest hráčů Komety, ostatní ještě buď doléčují zranění, dobírají volno, nebo mají individuální plán přípravy. To je případ kapitána Martina Zaťoviče a zahraničních hráčů včetně hvězdného Petera Muellera. „Příprava bude o fyzické síle. Poběžíme kratší intervaly a dostaneme se i na led. Bude to vypadat úplně jinak a taky se těším. Tím, že jsme v menších skupinkách, naskýtá se možnost, že se nám pověnují individuálněji,“ kvitoval Dočekal.



V kabině hráči Komety postupně přivítají i další dva navrátilce. Kromě Dočekala čeká comeback Alexandra Malleta a forvarda Marcela Haščáka, jenž v dresu Popradu zápolí ve finále slovenské extraligy. „Vrátil jsem se, abych plnil roli, co jsem tu už měl. Je na mně, abych dělal černou práci a taky přispěl nějakými body,“ shrnul dlouholetý hráč brněnského celku Dočekal.