Tichá Kometa při uzávěrce přestupů? Na titul nemyslí, míní expert

Žádné výrazné last minute změny. Vedení hokejistů brněnské Komety zůstalo na přestupovém trhu v jeho závěru v ústraní a kádr do zbytku extraligové sezony neobohatilo. A to přesto, že se Brňané tímto ročníkem zatím plácají a patří jim až devátá příčka extraligové tabulky se ztrátou osmi bodů na osmé Karlovy Vary.

Hokejisté Komety zatím v této sezoně zůstávají za očekáváním. | Foto: Deník / Attila Racek

V posledních týdnech přivedlo Brno jen ve Vítkovicích nechtěného zadáka Petera Tršku a řízného beka Rhetta Hollanda z Pardubic. „Podle mě si Kometa uvědomuje, že letos atakovat titul nebude. Naznačuje to i fakt, že odložila starší hráče jako Ondřeje Němce nebo Ralfse Freibergse, čímž ušetří,“ zamyslel se hokejový expert a bývalý útočník Komety Jakub Koreis. Brněnští hokejisté před závěrečnou čtvrtinou základní části navíc zabředli do krize. Z posledních sedmi zápasů šest prohráli. „Musíme se soustředit na své výkony a každý víc makat. Tým máme kvalitní,“ obhajoval sílu družstva brněnský forvard Jakub Klepiš. Právě šestatřicetiletý útočník patří mezi nejpříjemnější překvapení Komety v ročníku. Víc než důstojně v týmu nahradil hvězdného Tomáše Plekance, když v pětatřiceti zápasech nasbíral šestadvacet bodů. „Kuba je velkým překvapením, asi málokdo čekal, že bude tak bodovat. Celkově druhá formace (Klepiš, Jakub Valský a Peter Schneider – pozn. red.) funguje podobně jako první (Peter Mueller, Petr Holík, Martin Zaťovič – pozn. red.) a těmito dvěma lajnami se Brno rovná nejlepším týmům. Problém je, že po nich zeje v útoku obrovská propast,“ zamyslel se Koreis. Lákala ho historie Žabin. Šír už je pátou sezonu generální manažer klubu Přečíst článek › Brno navíc přestavovalo i obranu, kde zamýšlené opory nepřesvědčily. „Filip Pyrochta s Ralfem Freibergse, nesplnili očekávání. To je jeden z hlavních faktorů, proč je Kometa až devátá,“ pravil Koreis o zadácích, kteří už Brno opustili: první zamířil do Vítkovic a druhý do Třince. Kometu sráží také výpadky koncentrace v jednotlivých duelech, kdy pravidelně dostane gól nedlouho poté, co sama udeří. V páteční partii proti Třinci, kterou Brno prohrálo 1:4, vedla Kometa po trefě Petera Schneidera jen sedmačtyřicet vteřin, než Oceláři srovnali. V sobotním duelu s Litvínovem při prohře 3:4 Brňané v závěru srovnali, ale o sedmnáct vteřin později obdrželi rozhodující gól z hole Tomáše Pospíšila. Neomluvitelný kolaps, znělo z Komety po sprše od Litvínova Přečíst článek › Podobných situací už Kometa v sezoně dopustila přehršel. „Tohle vymýtíme jedině zodpovědností. Hráči musí jít do dalšího střídání koncentrovanější a víc se zaměřit na výsledek. My si jdeme jen zahrát a ne vyhrát,“ bědoval asistent brněnského trenéra Jan Zachrla. V úterý má Kometa vhodnou příležitost utnout sérii porážek, když od půl šesté večer nastoupí na ledě beznadějně posledních Českých Budějovic. Chybět u toho bude také zraněný Tomáš Šoustal. „Má problémy s ramenem a vypadá to na delší léčbu,“ dodal Zachrla.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu