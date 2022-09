„Vsadíme na dvojici Furch a Čiliak. Tomek zatím žádné vytížení mít nebude. Každý trenér chce mít na postu gólmana co nejširší a nejkvalitnější obsazení. Uvidíme, co přinese vývoj sezony a jak to bude udržitelné,“ odkryl trenér Komety Martin Pešout.

Ten má jako každý z jeho předchůdců za úkol dostat brněnský klub opět do popředí extraligové tabulky. K dispozici k tomu má obranu výrazně posílenou třeba o reprezentanty Tomáše Kundrátka s Janem Ščotkou. „Musím být spokojený, jak nadstandardně se povedlo posílit defenzivu. Jsem rád i za posílení v brankovišti. Máme ale devět nových hráčů, na příkladu fotbalové Sparty jde vidět, že že není jednoduché, aby si vše sedlo. My chceme, aby tým hrál na maximum co nejdřív to půjde,“ podotkl Pešout.

Jeho svěřencům výsledkově nevyšla příprava, s nepříliš ambiciózními soupeři prohráli čtyři ze sedmi utkání. Kromě duelu se Zvolenem, který vyhráli 5:3, nevstřelili v jednotlivých zápasech víc než dva góly ze hry. „Dalo se to omluvit únavou, hráči ještě neměli drajv. Posledních čtrnáct dní jsme na tom pracovali. Věřím, že do startu se to ještě zlepší. Šance jsme si vypracovali, jen jsme je nevyužívali,“ pravil brněnský trenér.

Na brněnské angažmá si zvyká také finská akvizice Kim Strömberg, jenž v závěru přípravy absentoval. „Měl osobní tragédii v rodině. Je to jeho osobní věc, věřím, že nám pomůže jako na začátku přípravy,“ pověděl Pešout.

Před začátkem sezony se taky spekuluje o last minute přestupu reprezentanta Jiřího Černocha z Karlových Varů do Komety. Právě Pešout si jej v západočeském klubu vyhlédl a dal mu prostor. „Zatím je to ve fázi špičkování a hecování. Teď není čas na domlouvání, musíme se soustředit na naši hru. Uvidíme, co přinese leden únor, kdy se domlouvají smlouvy na další sezonu,“ pravil Pešout.

Jednu karlovarskou hvězdu už Kometa má. Jakuba Fleka čeká v brněnském dresu premiérové angažmá v jiném extraligovém dresu. „Zabydlel jsem se tu rychle. V Brně se mi moc líbí. Chytl jsem krásné počasí. Libor Zábranský (majitel a generální manažer klubu – pozn. red.) mi pomohl sehnat bydlení. Bylo tu o mě profesionálně postaráno,“ zdůraznil Flek.