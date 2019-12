Brno - Ještě v neděli dovedl hokejisty Pardubic k výhře 6:2 nad brněnskou Kometou, o tři dny později už pracuje pro Jihomoravany. Radek Bělohlav se stal po odvolání z pozice trenéra Pardubic novým asistentem hlavního kouče brněnského celku Libora Zábranského.

Radek Bělohlav. | Foto: Deník / Klára Skálová

Postaví se tak po bok současných asistentů Kamila Pokorného a Jiřího Horáčka. „Libor Zábranský mě oslovil, událo se to velmi rychle, budu patřit do komeťácké rodiny. Chci tomu dát to, co všechno umím, co jsem se naučil. Kompetence jsou dané, já rozšířím trenérský tým svou osobností a zkušenostmi, které jsem během hráčské kariéry získal," řekl pro klubový web Bělohlav.