Šestapadesátiletý rodák z Chomutova má v životopise hvězdné zářezy. Ovšem jak v české reprezentaci, tak ve slavném Magnitogorsku v KHL plnil roli asistenta trenéra Josefu Jandačovi. Jako hlavní trenér tři sezony vedl v extralize Liberec, dvě a půl Třinec, s nímž vybojoval stříbro a přes rok Spartu.

V Kometě si roli šéfa střídačky zkusí po čtyřech letech. „Řekl bych, že to je dobrá volba. Jde o inteligentního a pracovitého trenéra,“ uvedl na jeho adresu televizní expert Milan Antoš, jenž si Kalouse pamatuje ze svého hráčského angažmá ve Slavii, kde mladý kouč nasával zkušenosti po boku Vladimíra Růžičky.

Trenér mistrů světa z let 2005 a 2010, jenž v úterý oficiálně skončil v Hradci Králové, byl mimochodem v hledáčku Komety také. Klub se ale podle všeho rozhodl pro Kalouse. „Charakteristické pro něj je, že má vždycky všechno precizně připravené,“ prohlásil ke Kalousovi Antoš.

Zkušený stratég si dal po dvouleté anabázi v Magnitogorsku roční pauzu od hokeje. „Cítil jsem, že si potřebuju odpočinout. Bylo to cílené volno. Po třiceti letech práce, prakticky nonstop bez výraznějšího odpočinku, to byl přesně ten pocit, kdy vám tělo i hlava říká, že by bylo fajn trošku zvolnit. Chtěl jsem taky strávit po dvou letech v zahraničí víc času s rodinou,“ uvedl pro hokej.cz Kalous.

Při roční pauze ovšem nelenil. „Po prvních měsících odpočinku jsem měl možnost si uskupit veškeré materiály a podklady, které jsem za všechna léta nasbíral. Člověk neustále sleduje trendy a vývoj. Mrzí mě jenom, že mi kvůli situaci nevyšly zahraniční stáže,“ pravil Kalous.

Nyní má v Brně nahradit na střídačce majitele Zábranského, jenž se rozhodl zaměřit na svou manažerskou roli v klubu. „Už nyní vím, že mi trénování bude hrozně moc chybět, ale pragmaticky říkám, že teď jsem potřeba jinde. A naprosto vylučuju, že bych se na střídačku v následující sezoně vrátil. Už to nechci nikdy zažít, převzít mančaft po někom, kdo byl neúspěšný. Všichni z okolí říkají, že to nevydržím a vrátím se, ale to naprosto vylučuju,“ zdůraznil Zábranský.

Otázkou je, jakým způsobem bude zasahovat do Kalousovy práce. „Kometa je továrna na hokej, kde spolu vždy majitel a trenér budou komunikovat. Je to i ku prospěchu věci. Kalous je osobnostně silný trenér, který to zabalí a půjde jinam, pokud mu jednání nebudou vyhovovat,“ doplnil Antoš.