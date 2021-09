Třinec - Kometa Brno 2:3 pp. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:1 – 0:1. Branky a nahrávky: 7. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 26. Martin Růžička (M. Doudera, Hrňa) – 28. L. Horký (Krištof, Vincour), 45. Zaťovič (Mueller, Roth), 63. Bartejs. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Románek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 28:28. Diváci: 3415. Třinec: Kacetl – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký (A), Hrňa. Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee.

Úspěšnému večeru přitom dlouho nic nenasvědčovalo. Skóre zápasu otevřel v sedmé minutě domácí forvard Andrej Nestrašil. Vedení úřadující šampioni navýšili v šestadvacáté minutě, kdy přesilovou hru využil kanonýr Martin Růžička. „Náš výkon nebyl dobrý. Byli jsme bez pohybu, nedohrávali souboje a ztráceli kotouče. Od půlky jsme nicméně hru vyrovnali,“ poznamenal brněnský lodivod. Kometu nastartoval k obratu v osmadvacáté minutě Luboš Horký, jenž při rychlém protiútoku jako první překonal hrdinu jarního play-off Ondřeje Kacetla v bráně domácího celku. Srovnání Jihomoravanům zařídil kapitán Martin Zaťovič na začátku třetí třetiny, když využil přesilovou hru, která zatím Kometě v sezoně příliš nevycházela. V prodloužení nastřelil třinecký zadák Tomáš Kundrátek tyč, zatímco jeden ze stěžejních zadáků Bartejs se i s pomocí teče jednoho z hráčů domácího celku prosadil a rozhodl o výhře svého týmu. „Byl to nešťastný závěr zápasu, kdy jsme dali tyč a pak si ztečovali gól, ale v globálu utkání hodnotím pozitivně,“ uvedl asistent třineckého trenéra Marek Zadina. Další zápas čeká Kometu v pátek, kdy se představí na ledě Plzně.

Brňané po utkání sčítali jen samé plusy. Jedním z nich bylo uzdravení důležitého zadáka Vladimíra Rotha, jenž naskočil do svého prvního extraligového klání za Kometu právě na ledě Třince, s nímž spojil značnou část kariéry.

V tabulce se tak posunula na osmou pozici. Vítězství brněnskému celku vystřelil ve třetí minutě prodloužení zatím nejvytěžovanější hráč mužstva Tomáš Bartejs. „Byl to výborný hokej, nahoru dolů. Jsou to hodně cenné body proti obhájcům titulu se skvělým mančaftem,“ lebedil si trenér Komety Jiří Kalous.

