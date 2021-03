„Pokud budeme hrát tak jako v Třinci, rychle vypadneme,“ zdůraznil brněnský forvard Petr Holík. Jeho slova ostře kontrastují s vyjádřeními z brněnské kabiny po druhé partii ve Vítkovicích, kdy nabuzený tým přes druhou prohru v řadě hovořil o obratu série. „Teď nás trápí všechno. Všude jsou rychleji, jejich střely i přesilovky jsou lepší. Nám nevyšlo vůbec nic,“ přiznal sebekriticky Holík.

Oceláři v prvních dvou soubojích Kometě ukázali, jak užitečné je mít ofenzivní sílu rozprostřenou mezi víc formací.

Nejproduktivnější není elitní komando s obávaným kanonýrem Matějem Stránským a esy Martinem Růžičkou a Petrem Vránou, ale třetí útok ve složení Michal Kovařčík, Michael Špaček a Jack Rodewald. „Kluci jsou po základní části sehraní. Jde to vidět i na ledě, ať už při hře pět na pět nebo při přesilovce,“ poznamenal elitní třinecký obránce Martin Gernát.

To Kometa zase doplácí na přílišnou závislost na první formaci, kterou Oceláři pozorně brání. Schází příspěvek od dalších lajn.

V posledních deseti extraligových zápasech Brňané pouze jednou vstřelili v utkání víc než dva góly. V rozhodujícím klání ve Vítkovicích se trefili třikrát, poslední gól ale dali do prázdné brány.

Třeba rakouský kanonýr Peter Schneider v sedmi zápasech play-off vstřelil jedinou branku a jeho trápení názorně demonstrovala situace z úvodní třetiny druhého zápasu, kdy mohl navýšit vedení Komety na 2:0, ale zblízka přestřelil odkrytou bránu Třince.

Oceláři nedlouho poté srovnali. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a taky super atmosféru v kabině. Pak jsme si to ale svou blbostí nechali uniknout,“ nabídl pohled přední brněnský obránce Petr Zámorský.

Brnu navíc ve čtvrtfinále přestala fungovat defenziva. Mladá obrana si na tempo silného soupeře zvyká obtížně. Navíc jí schází ostrý zadák Rhett Holland, jenž svou hrou přesně pasuje do lítých bitev ve vyřazovací části. Jediný obránce s kladným číslem ve statistice plus minus je talentovaný Filip Král s jedním plusovým bodem. „Nedrželi jsme se stanovených pokynů. Musíme se na to podívat,“ řekl Zámorský.

Podobné dva výprasky v řadě přitom Kometa v play-off od svého vstupu do soutěže v roce 2009 ještě nezažila.

Když už prohrála úvodní dva zápasy, většinou po těsných bitvách. Výjimkou je finále proti Zlínu v roce 2014, kdy v prvních dvou partiích prohrála shodně 0:3.

Nyní byl rozdíl ještě výraznější. „V tom roce jsme dostali se Zlínem podobný výprask v prvních zápasech semifinále s Třincem a nakonec jsme vyhráli 4:2 na zápasy. Je to úplně v klidu,“ ujistil Zámorský poukazem na semifinálovou sérii před sedmi lety, kdy v dresu Zlína zažil porážky 0:4 a 2:5 i následný obrat.

Kometa se nyní představí dvakrát doma, první zápas se uskuteční ve středu od sedmi hodin večer, druhý o den později. I když se nehraje před diváky, domácí prostředí je výhoda, což dokazuje fakt, že všech úvodních osm zápasů čtvrtfinálových sérií vyhrál domácí tým. „Člověk nemusí nikam cestovat nebo spát po hotelích. Doma se dobře připravíme,“ dodal Zámorský.

Nejhorší vstupy Komety do série play-off

finále 2014

1. zápas: Zlín – Kometa 3:0

2. zápas: Zlín – Kometa 3:0

Konečný stav série: Zlín vyhrál 4:1 na zápasy

semifinále 2015

1. zápas: Litvínov – Kometa 3:2

2. zápas: Litvínov – Kometa 2:1

Konečný stav série: Litvínov vyhrál 4:1 na zápasy

předkolo play-off 2016

1. zápas: Chomutov – Kometa 2:1 pp

2. zápas: Chomutov – Kometa 2:0

Konečný stav série: Chomutov vyhrál 3:1 na zápasy

předkolo play-off 2021

1. zápas: Vítkovice – Kometa 2:1 pp

2. zápas: Vítkovice – Kometa 2:0

Konečný stav série: Kometa vyhrála 3:2 na zápasy

čtvrtfinále 2021

1. zápas: Třinec – Kometa 5:0

2. zápas: Třinec – Kometa 7:2