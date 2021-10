Nešťastný duel pro hokejisty Komety. Na domácím ledě byli víc než vyrovnaným soupeřem lídrovi extraligové tabulky a úřadujícímu mistrovi Třinci, ovšem ze zápasu nakonec neberou jediný bod. O výhře Ocelářů 3:2 rozhodl gólem devětatřicet vteřin před koncem normální hrací doby forvard Ondřej Šedivý.

Hokejový zápas mezi brněnskou Kometou a Třincem | Foto: Deník/Jiří Sláma

Kometa se přitom nenechala zaskočit povedeným vstupem Třince do utkání. Skóre zápasu otevřel ve čtvrté minutě Petr Vrána. Domácím se povedlo srovnat v úvodu druhé části, kdy v přečíslení dva na jednoho nabil Luboš Horký Marcelu Haščákovi a ten propálil brankáře Třince Ondřeje Kacetla. Dobře hrající Brno se navíc dostalo do vedení. Ve 34. minutě využil přesilovou hru Andrej Kollár. Hostům se povedlo srovnat na konci prostřední části, kdy si trefu Martina Růžičky srazil do brány Daniel Rákos. Kometa měla místy jasně více ze hry, přes kvalitní výkon ovšem nebere ani bod. V poslední minutě zpražil fanoušky Komety Šedivý.