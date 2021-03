Faktory rychlého vyřazení? Kometa pocítila rozdíl 33 bodů i nedostatek odpočinku

Ochutnali to, co servírovali svým soupeřům v předcházejících sezonách, kdy dominovali extralize. Hokejisté brněnské Komety prohráli čtvrtfinálovou sérii s Třincem 0:4 na zápasy. Na favorizovaného soupeře z ocelářského města se vůbec nechytali a sehráli svou nejhorší sérii po postupu do extraligy v roce 2009.

Hokejistům Třince šlapaly všechny formace jako dobře namazaný stroj. O Kometě se totéž říct nedalo. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Je to zkušenost. Nejsme zvyklí prohrávat 0:4 na zápasy. Musíme uznat sílu Třince. Hrál, co potřeboval. Dělali jsme žákovské chyby. Nekritizuju, jen konstatuju,“ pravil majitel a nyní už bývalý hlavní trenér Komety Libor Zábranský. V čem tkvěl hlavní rozdíl mezi oběma soupeři? KVALITA. Oceláři zkrátka převýšili Kometu svou kvalitou. Mají čtyři formace schopné udeřit i pevnou defenzivu. Nad očekávání navíc zachytal brankář Ondřej Kacetl, který načal sérii jenom jako zástup za nemocnou jedničku Jakuba Štěpánka.I jediný potenciálně slabší článek byl pro svůj tým jistotou. Ne nadarmo dělilo oba soupeře v tabulce základní části propastných třiatřicet bodů. „Třinec byl oproti Vítkovicím strašně hokejový a má hrozně šikovné hráče,“ uznal Zábranský. EFEKTIVITA. Kometa v obou domácích zápasech soupeře přestřílela – 21:19 a 30:23 – přesto vstřelila pouze dva góly, zatímco jich osm obdržela. „Nebyli jsme asi až tak hladoví, abychom před jejich brankovištěm udělali pořádný bordel. Mohli jsme třeba střílet a místo toho jsme vymýšleli,“ litoval zkušený brněnský forvard Jakub Klepiš. Právě potřebný tlak do brány předvedli naproti tomu Oceláři, kteří využívali nedůrazu obránců Komety před bránou, a nezřídka se prosazovali z dorážek. „Hráči udělali pro rychlý postup maximum. Byli obětaví, blokovali střely a měli správně nastavené hlavy,“ vyzdvihl trenér Třince Václav Varaďa. Šestnáct let trénuji a je třeba, abych si odpočinul i já, říká Zábranský Přečíst článek › UHLÍDANÁ PRVNÍ FORMACE. Co odpustily Vítkovice v předkole, Třinec už ne. Brno ve čtvrtfinále nenašlo střelce mimo první formaci, kterou Oceláři pečlivě střežili. Kometa dala jen čtyři góly, jediný z nich obstaral hráč mimo první formaci – Klepiš. „Naše první lajna je podle mě nejlepší v extralize. Kluci o sobě vědí i naslepo, tak je jasné, že budou hrát víc než ostatní. Samozřejmě to měli těžké. Když jsou na ledě, soupeři si dávají daleko větší pozor, než když tam jsou ostatní. Měly tedy vystoupit jiné formace. Jenže to se nepodařilo,“ smutnil centr druhého útoku Klepiš. I boss Komety to po sérii jasně řekl. „Na jedné lajně už tým stavět nebudu. Podívejte se ale na čísla, která nelžou. Statistiky vám řeknou všechno,“ narážel Zábranský na exkluzivní produktivitu první formace především v základní části. ODPOČINEK. Faktor, který sérii nerozhodl, ale patrně zapříčinil její rychlost a jednoznačnost. Hokejisté Komety měli před startem čtvrtfinále v bruslích 55 utkání ve 131 dnech včetně namáhavého pětizápasového předkola s Vítkovicemi. Při zběsilém tempu sezony byly ve výhodě týmy, které postoupily rovnou do čtvrtfinále a mohly po základní části dva týdny odpočívat. Ostatně poprvé v historii se stalo, aby všechny čtvrtfinálové série skončily výsledkem 4:0 na zápasy. Vyhrávaly celky s pauzou v zádech. „Týmy si odpočinek zasloužily, uhrály si to v základní části. Nicméně dva týdny na oddech jsou strašně znát,“ dodal Zábranský.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu