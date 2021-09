Po rozpačitém začátku se i čtyřiadvacetiletý brankář postupně dostává do formy. „Hodně potřeboval výhru proti Pardubicím, kdy nás podržel,“ uvedl Zaťovič.

V pěti duelech zatím zaznamenala jen třináct branek, přičemž jich patnáct obdržela. „Trošku nás produktivita trápí. Potřebujeme využívat větší počet šancí. Gólu padá málo na to, kolik si vytvoříme dobrých příležitostí,“ přesvědčoval kouč Kalous.

NADĚJE. V tabulce sice brněnským hokejistům patří po pěti kolech osmá pozice, kolem níž se pohybovali i v minulém nepovedeném ročníku, rozdíly jsou ovšem patrné. Brňané vydolovali z posledních dvou duelů proti silným soupeřům pět z šesti bodů. Nejednalo se přitom o ubráněné výhry, při nichž by čelili velkému tlaku soupeřů. Naopak jim byli rovnocennými soupeři, o čemž svědčí i poměr střel. V tomto ohledu byla Kometa rovnocenná jak Pardubicím (25:26 na střely), tak Třinci (28:27). „Herně to pro nás nebyl propadák třeba ani v Mladé Boleslavi, i když výsledek 1:5 vypadá hrozně,“ poznamenal Kalous.

Co podle Deníku Rovnost naznačilo prvních pět kol nového extraligového ročníku v podání Komety?

