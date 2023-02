Dvaadvacetiletí mladící Daniel Krenželok (na snímku vlevo) a Šimon Stránský (vpravo) měli Kometu obohatit o drajv a energii. V Brně se mihnuli jen na chvíli.Zdroj: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

NEJMENŠÍ UŽITEK. Na konci ledna 2020 odnesla dlouholetá opora Komety Jan Hruška přetlak v útočných řadách. Klub ho vytrejdoval do Vítkovic, opačným směrem putoval talentovaný dvaadvacetiletý útočník Šimon Stránský a stejně starý obránce Daniel Krenželok. Jenže oba novicové v Kometě zapadli. Stránský ve třinácti partiích zapsal jen čtyři body, Krenželok naskočil pouze do čtyř utkání, v nichž nebodoval. Po sezoně oba z Brna zmizeli, Stránský se vydal zkusit štěstí do finského Jukuritu, Krenželok do prvoligové Jihlavy.