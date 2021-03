„Možná tato branka jde na jeho triko, ale nejedná se o nic hrozného. V takových zápasech, kdy rozhoduje jeden gól, je to pro gólmana hrozně psychicky náročné a Vejmelka se s tím tlakem vyrovnává zatím velmi dobře,“ uvedl legendární brankář Vladimír Nadrchal na adresu svého nástupce v bráně Komety.

Od osudné trefy už čtyřiadvacetiletý gólman svou chybu několikanásobně vynahradil. V následných třech zápasech pustil za svá záda jen čtyři kotouče z osmdesáti střel a notně přispěl k vyrovnání série mezi Kometou a Vítkovicemi na 2:2 na zápasy. „Jednoznačně je naší oporou. Podržel nás i v prodloužení, kdy tam vytáhl fantastický zákrok,“ poukázal brněnský útočník Daniel Rákos na zákrok Vejmelky ze čtvrtého klání proti Marku Kalusovi. Ten se dostal do bezprostřední blízkosti brněnského gólmana, jenž ovšem podržel svůj tým, když střelu vítkovického forvarda vyrazil a Kometa nedlouho poté udeřila.

V play-off má Vejmelka aktuálně procentuální úspěšnost 94, 83 % a je zatím důstojným následníkem Marka Čiliaka, jenž Kometu dotáhl ke dvěma mistrovským titulům. „Chytá dobře. Zatím mu to tam vychází. Tlaků na brankáře je hodně, musíme si uvědomit, že ze třiceti střel gólman třeba na patnáct nevidí, provoz před brankou a množství hráčů tam je enormní,“ přiblížil Nadrchal.

Zatímco úvod série patřil Vejmelkovu oponentovi Danielu Dolejšovi, který v bráně Vítkovic zastoupil koronavirem nakaženého prvního brankáře Miroslava Svobodu, v duelech hraných v Brně na sebe víc upozornil brněnský brankář.

Dolejš si naproti tomu vybral první slabší chvilku v prodloužení třetího duelu, v němž za jeho záda propadla střela Martina Zaťoviče tečovaná vítkovickým zadákem Filipem Pyrochtou. „Oba gólmani ale chytají výborně. Takové škaredé branky tuhle sérii rozhodnou a v play-off padají,“ pravil kapitán Komety Martin Zaťovič.

Nesmírně vyrovnaná série, v níž ve třech ze čtyř zápasů rozhodovalo o vítězi až v prodloužení, musí skončit v úterý, kdy je od sedmi hodin večer na programu pátý zápas.

Uskuteční se ve Vítkovicích a vysílá jej ČT sport. „Přijde mi, že Kometa teď má díky dvěma výhrám v řadě navrch. Je to nicméně ošemetné. Vítkovice působí agresivněji a bojovněji, Kometa je hokejovější a techničtější. Záleží, co tedy převáží. Doufám, že to Brno už dotáhne,“ pravil Nadrchal.

Na vítěze rozhodující partie čeká ve čtvrtfinále play-off Třinec, který v základní části obsadil druhou pozici. Série začne v sobotu a v neděli dvěma duely v ocelářském městě.