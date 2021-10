„Do utkání jsme nevstoupili ideálně, soupeř nás dostal pod tlak. Měli jsme náročný program, ale to nikoho neomlouvá. S jedním gólem můžeme těžko vyhrát,“ pravil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček. Kometě nepomohla ani výrazná střelecká převaha, když brankáře Aleše Stezku zasypala čtyřiačtyřiceti projektily, zatímco brněnský gólman Matej Tomek musel řešit jen dvaadvacet střel Vítkovic. „Je jedno, kolik jsem měl zásahů, nepovedlo se nám získat body. Přitom jsme odehráli celkem dobré utkání. Měli jsme tam kvalitní momenty, jenom nám to tam nepadalo. Když dobré věci dokážeme dělat nadále, povede se nám,“ přesvědčoval gólman Tomek.

Téměř šest tisíc fanoušků ve Winning Group Areně čekalo na gól do poloviny utkání, když se v přesilovce prosadil po perfektní přihrávce Lukáše Krenželoka bývalý dlouholetý útočník Komety Jan Hruška. O vyrovnání se postaral v přesilovce zkraje třetí třetiny brněnský forvard Marcel Haščák, ovšem poslední slovo měl Fridrich a hosté. „Měli jsme dostatek času se na zápas připravit a předvedli výkon, jakým se chceme prezentovat. Blokovali jsme střely, vyhrávali souboje a i když padlo málo gólů, ubojovali jsme to,“ pravil kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Kometa podobně jako v úterním klání proti Českým Budějovicím, který prohrála 1:4, vstřelila před svými fanoušky jediný gól a vyšla bodově naprázdno. „Fanoušci nám vytvářejí parádní atmosféru, abychom hráli efektivní hokej a sbírali body. Možná je štěstí, že nám to teď nepadá a vrátí se nám to všechno v jiné části sezony,“ zůstal v optimistickém rozpoložení Tomek.

Kometě patří po úvodních deseti zápasech až desátá pozice tabulky. „Už máme za sebou docela dost zápasů, již je potřeba, aby si to začalo sedat, “ velel brněnský brankář. Zatímco v uplynulém týdnu Kometa sehrála tři partie, v následujícím ji čeká jediné klání, v pátek na ledě Hradce Králové.V něm by už neměl chybět jeden ze stěžejních obránců Marek Ďaloga, který vynechal poslední tří klání. „Už s námi trénuje, podle toho, co říkají doktoři, by měl nastoupit v příštím zápase,“ dodal Horáček.

Kometa Brno - Vítkovice 1:2

Třetiny: 0:0, 0:1, 1:1.

Branky a nahrávky: 44. M. Haščák (P. Holík, Roth) – 29. J. Hruška (L. Krenželok, Roberts Bukarts), 50. Fridrich (M. Kalus, Plášil)

Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Ondráček, Špůr.

Vyloučení: 2:5.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 42:22.

Diváci: 5897.

Kometa Brno: Tomek – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – T. Šoustal.

Vítkovice: Stezka – R. Polák (C), Plášil, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, P. Koch, Machů – Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok (A) – Svačina, J. Hruška (A), K. Afanasjev – M. Kalus, Flick, R. Bondra – Fridrich, Chlán, Dej.