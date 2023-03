Vytvořili si řadu šancí. Některých opravdu velkých, především ve druhé třetině opanovali led. Jenže úspěšnost střelby brněnských hokejistů byla nulová. A tak svým bývalým spoluhráčům opět ukázal své umění vítkovický Peter Mueller, který jediným gólem rozsekl sobotní páté utkání čtvrtfinálové série. Po výhře 1:0 chybí Vítkovicím jediný krok k postupu, naopak Kometa bude v pondělí odvracet vyřazení.

Brněnští hokejisté (v tmavém) po sobotní prohře 0:1 prohrávají ve čtvrtfinálové sérii s Vítkovicemi 2:3 na zápasy. | Foto: Deník/Petr Kotala

Dlouho to byl nejlepší výkon brněnských hráčů v sérii. Přestože totiž Vítkovice už dvakrát zdolali, herně je přehrávali jen těžko, v sobotu však Kometa v prvních dvou třetinách byla lepším týmem. Jenže zahazovala šanci za šancí. „Ve druhé dvacetiminutovce jsme byli jasně lepší, naše šance prostě přišly. Jenže jsme je neproměnili, přitom jsem zápas klidně mohli zlomit,“ podotkl do kamery České televize brněnský obránce Marek Ďaloga.

Na obou týmech byla dlouho znát důležitost utkání, každý chtěl jít do vedení 3:2 na zápasy. Brňanům k tomu chybělo jediné – překonat domácího gólmana Aleše Stezku. „Nemám klukům co vytknout, fakt jsme hráli dobře, v této sérii to byl náš nejlepší zápas ve Vítkovicích. Je to ale o umění, bohužel jsme nebyli schopní se prosadit,“ litoval brněnský kouč Patrik Martinec.

V poslední třetině už se obraz hry změnil. Vítkovice začaly Kometu přehrávat a z převahy brzy vytěžily maximum – gól Muellera, který byl jediným v zápase. „Udělali jsme systémovou chybu, potom už jsme se jen každý snažili před bránou s tím něco udělat. Byla to jedna větší chyba a Vítkovice ji hned využily. Je to velká škoda,“ tušil Ďaloga.

Rozhodnout snad ani nemohl nikdo jiný. Pro dlouholetou velkou oporu Komety Muellera je to už druhý vítězný gól ve čtvrtfinálové sérii, zkušený Američan táhne z elitní formace ostravský celek za postupem. „Kometa má hráče, na které si dáváme pozor, a platí to i naopak. Naše první lajna to nemá jednoduché, fanoušci nemohou čekat, že její členové dají v každém zápase hattrick. Hlavně že spokojeně bereme další bod,“ radoval se vítkovický kouč Miloš Holaň.

Naopak brněnský klub je zatlačený do krizové situace. Domů se vrací s vědomím, že v pondělí bude před vlastními fanoušky odvracet konec sezony, k vynucení si rozhodujícího sedmého duelu musí zvítězit. „Doma hrajeme výborně, fanoušci snad opět vyprodají halu. Když budeme hrát jako prvních čtyřicet minut v sobotu, tak věřím, že do Vítkovice sérii ještě vrátíme,“ neskládal zbraně Martinec.

Hlavním úkolem pro Brňany bude najít recept na vítkovickou obranu. V posledních třech čtvrtfinálových soubojích totiž Kometa svěřencům trenéra Holaně vsítila jen tři branky, střelecké trápení završila sobotní nulou v kolonce vstřelených gólů. „Nevím co k tomu říct, strašně nás to s*re. Přijeli jsme do Vítkovic vyhrát, připravovali jsme se na to. A nic,“ hlesl Ďaloga.

Vítkovice Ridera - Kometa Brno 1:0

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:0.

Branka a nahrávky: 47. Mueller (Fridrich, Gewiese). Rozhodčí: R. Hradil, R. Mrkva – L. Rampír, M. Axman. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 9 833. Střely na branku: 33:24.

Stav série: 3:2 na zápasy.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši, R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Boltvan, Zembol – Zaťovič, Strömberg, Zbořil.