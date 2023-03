Pikantní souboj proti bývalé brněnské hvězdě Peteru Muellerovi čeká hokejisty Komety. Ve čtvrtfinále play-off extraligy vyzvou od pátku Vítkovice, kam produktivní Američan právě z Brna před touto sezonou přestoupil. O soupeři Komety rozhodl úterní postup Liberce do čtvrtfinále. Brno má s ostravským sokem v tomto ročníku nepříznivou bilanci jediné výhry a třech proher.

Připomeňte si zatím poslední zápas mezi Vítkovicemi a Kometou, který v pátek 3. března vyhrály domácí Vítkovice. | Foto: Petr Kotala

Naposledy se oba celky utkaly v předposledním kole základní části před necelými dvěma týdny v Ostravě, kde Kometa prohrála s domácím týmem 2:5.

„Vítkovice prožívají výbornou sezonu, skončily druhé a udělaly přes sto bodů. Mají výborné hráče, zdobí je obětavost, dokáží zablokovat mnoho střel. Rozhodne to, kdo se častěji dostane do předbrankového prostoru, kdo se do těchto míst bude víc tlačit a kolik z toho ten tým dokáže vytěžit gólů,“ pravil pro klubový web trenér Komety Patrik Martinec.

Brňané se s Vítkovicemi v play-off naposledy střetli před dvěma lety v předkole, kdy Kometa otočila z 0:2 na konečných 3:2 na zápasy. Ve čtvrtfinále se potkali v roce 2018, kdy Brno vyhrálo jasně 4:0 na zápasy.

Úvodní dva duely série na čtyři výhry se uskuteční v pátek a v sobotu v Ostravě, v Brně se bude hrát v úterý 21. března a příští středu 22. března.

Program čtvrtfinále mezi Vítkovicemi a Kometou

1. zápas v pátek 17. března od 17.00 v Ostravě:

Vítkovice – Kometa Brno

2. zápas v sobotu 18. března od 19.00 v Ostravě:

Vítkovice – Kometa Brno

3. zápas v úterý 21. března v Brně:

Kometa Brno – Vítkovice

4. zápas ve středu 22. března v Brně:

Kometa Brno – Vítkovice

Případný 5. zápas v sobotu 25. března v Ostravě:

Vítkovice – Kometa Brno

Případný 6. zápas v pondělí 27. března v Brně:

Kometa Brno – Vítkovice

Případný 7. zápas ve středu 29. března v Ostravě:

Vítkovice – Kometa Brno