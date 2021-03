„Jsme hrozně rádi, že platí, co jsme si řekli po druhém utkání v Ostravě (Kometa prohrála 1:2 – pozn. red.). Že v následujících třech zápasech budeme fungovat a šlapat jako ve třetí části druhého zápasu (Kometa přestřílela Vítkovice 17:0 – pozn. red.),“ radoval se asistent trenéra Komety Jiří Horáček.

V nedělním čtvrtém klání Brňané od jedenácté minuty prohrávali a když se jim ke konci druhé třetiny povedlo srovnat, sudí trefu Petra Holíka po trenérské výzvě odvolali kvůli bránění Martina Zaťoviče gólmanovi Danielu Dolejšovi. „Vzalo nám to trochu vítr z plachet, museli jsme se s tím chvíli srovnat. Ale zvládli jsme se s tím nakonec poprat dobře,“ chválil brněnský forvard Daniel Rákos.

Ve třetí části se Kometa těžko dostávala do šancí a s jejími vyhlídkami na prodloužení série to vypadalo špatně. „Mysleli jsme si, že už máme Kometu na lopatě,“ přiznal kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Jenže Brňané se vzepřeli osudu. Osm minut před koncem normální hrací doby srovnal v přesilovce Jakub Klepiš, jenž tečoval za Dolejšova záda střelu Filipa Krále.

Kometě přitom početní převahy v sérii dosud vůbec nefungovaly. V prodlouženío její výhře rozhodl sváteční střelec Rhett Holland. „Trošku jsme se v těch domácích zápasech zlepšili a měli jsme nad soupeřem navrch,“ poznamenal Rákos.



Kometa si tak vybojovala rozhodující páté utkání, které se uskuteční v úterý v sedm večer na vítkovickém ledě před kamerami ČT sport. Vítěz ve čtvrtfinále vyzve Třinec. „Bude se nám teď usínat líp než jim. Po vítězném zápase se zkrátka dobře regeneruje. Můžeme na tom být líp,“ dodal na závěr Rákos.

Kometa Brno - Vítkovice 2:1 pp

Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 – 1:0.

Branky a nahrávky: 52. Klepiš (F. Král, Mueller), 67. Holland (Bondra, Bartejs) – 11. M. Kalus (Flick, Mallet). Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr.

Vyloučení: 4:3.

Vyšší tresty: 0:1.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 33:36.

Stav série: 2:2.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek, Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider.

Vítkovice: Dolejš – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej.