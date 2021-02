„Pro nás je absence fanoušků dost znát. Dokáží nás vyhecovat a soupeře dostat pod tlak. Pomáhají zápas rozhodnout,“ uvedl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Brňanům by se fanoušci značně hodili v neděli, kdy Kometa prožila jeden z nejhorších večerů ročníku. O čtyři góly prohrála v sezoně doma už pouze s Plzní hned v prvním zápase, kdy nerozehraná a po karanténě padla 3:7. „Těžko se mi to hodnotí. Na zápas se totiž připravujeme a v některých jeho fázích pak máme situace, které špatně řešíme. Například jsme hráli přesilovku čtyři minuty, ale hned uděláme faul, pak další útočný faul a soupeř získá půdu pod nohama. Na další gól pak nahrajeme soupeři sami a za stavu 2:0 najednou honíme zajíce a soupeře s kotoučem. To je alfa a omega spousty našich zápasů,“ litoval Zachrla.



Kometu pomohli podobně jako v páteční partii s Mladou Boleslaví srazit její bývali hráči. Úvodní trefu zařídil ve třinácté minutě sice ještě Lukáš Krenželok bez minulosti v Brně, poté se prosazovali už jen ex-komeťáci. „Vždy to tak je a bylo, že se bývalí hráči proti nám prosadí. Asi znají dobře halu, nebo nevím,“ glosoval situaci kapitán Komety Martin Zaťovič.



Ve 24. minutě navýšil vedení Vítkovic ve zkrácené přesilovce přesnou střelou z mezikruží Vladimír Svačina. Na konci prostřední části ukončil čekání na svůj první gól sezony ranou od modré čáry v jiné přesilovce Filip Pyrochta, jenž zamířil do Ostravy z Komety na začátku kalendářního roku.



Ve třetí třetině dokonal zmar svého bývalého zaměstnavatele kanadský forvard Vítkovic Alexandre Mallet. „Z naší strany bylo celé utkání kvalitně odehráno. Pomohli jsme si přesilovkami. Brankář Miroslav Svoboda předvedl výborný výkon“ vyzdvihl asistent trenéra Vítkovic Radek Philipp gólmana ostravského celku, jenž jako třetí brankář v tomto ročníku vymazal střelce Komety.



Brňané přes další porážku zůstávají na deváté pozici tabulky, ovšem na desátý Litvínov už mají pouze jednobodový náskok, jedenácté Vítkovice již ztrácejí jenom tři body. „Průšvih je v tom, že jak jdou zápasy rychle po sobě, tak ty porážky má člověk pořád v hlavě a je to ubíjející. Každý si musí nastavit správně hlavu, není cesty zpět,“ uvedl Zaťovič.



Kometa odehraje zápas i při reprezentační přestávce, když v úterý od šesti hodin večer přivítá Hradec Králové, což je jediný tým, s nímž zatím v sezoně nebodovala.

Kometa Brno - Vítkovice 0:4

Třetiny: 0:1, 0:2, 0:1.

Branky a nahrávky: 14. Krenželok (Lakatoš, Hruška), 24. Svačina (Lakatoš), 39. Pyrochta (Svačina, Lakatoš), 51. Mallet (Irgl, Svačina).

Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Ganger, Klouček.

Vyloučení: 7:4.

Využití: 0:2.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 20:28.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Trška, Holland, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Vincour, Holík, Mueller (A) – Zaťovič (C), V. Němec, Klepiš (A) – Bondra, Kusko, Schneider – Valský, Střondala, Dvořák.

Vítkovice: Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, Stach, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, J. Mikyska, Dej.