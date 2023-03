Jakoby do čtvrtého duelu čtvrtfinálové série hokejisté Komety a Vítkovic schovávali veškeré emoce, kterými v předcházejících třech duelech šetřili. Jasně nejvyhrocenější zápas série, v němž rozhodčí rozdali dvaačtyřicet trestných minut, vyhráli domácí Brňané, kteří skolili ostravského soka 2:1 a stav série srovnali na 2:2 na zápasy.

Hokejisté Komety (v modrobílém dresu) ve čtvrtém duelu čtvrtfinálové série proti Vítkovicím. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Mám diametrálně odlišné pocity než v úterý. Byl to skvělý zápas play-off s parádní atmosférou, týmy tam nechaly všechno a lidem se zápas musel líbit,“ lebedil si trenér Komety Patrik Martinec.

V kabině obou celků řádí viróza a tak trenéři museli i kvůli ní sáhnout ke změnám v sestavě. Kometě absentovali Andrej Kollár s Tomášem Vincourem a Radkem Koblížkem, šanci tak dostali mladíci Jakub Zembol s Adamem Boltvanem a navrátilec Eduard Šalé. „Hodně kluků mělo teploty, takové věci ale můžou tým semknout,“ přesvědčoval slovenský zadák Komety Marek Ďaloga.

Brňané nastoupili do utkání se zřetelným úmyslem revanšovat se za úterní prohru ve třetím klání 1:4 a první třetina byla zcela v jejich režii. Kim Strömberg s Rhettem Hollandem sice své tutovky nevyužili, ale čekání na gól ukončil v osmnácté minutě po rychlém protiútoku Martin Zaťovič, jenž posílal puk zblízka do odkryté brány po svižném Ďalogově výpadu a následné přihrávce. „Jemu jsem věřil, že to trefí, nevěřil jsem spíš sobě,“ smál se zkušený slovenský zadák.

Kometa v úvodní třetině poprvé v sérii svého soupeře výrazně přestřílela a ve druhé třetině padlo i další dosavadní tabu série. Ve 26. minutě se Brňané poprvé ve čtvrtfinále prosadili v přesilovce, když v početní převaze na 2:0 navyšoval Luboš Horký.

Vítkovice o necelou půlminutu později snížily po trefě Willieho Raskoba na 1:2 a zbytek duelu se nesl ve znamení jejich snahy o srovnání. Vyrovnat se jim ale nepovedlo ani při dvouminutové přesilovce pět na tři, ani při závěrečné šest na čtyři. Jejich snahu brzdila častá vyloučení. „Měli jsme jich tam spoustu a navíc zbytečně vyloučených, to nesmíme zopakovat,“ čílil se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Na trestných lavicích byl celkově ve čtvrtém klání provoz jako na náměstí. Rozhodčí rozdali dvaačtyřicet trestných minut. „Byl to asi nejtvrdší zápas série. Něco jsme si po úterním zápase řekli a vyšlo nám to. Když budeme hrát takto i ve zbytku série, máme šanci postoupit,“ burcoval Ďaloga.

Pátý duel série se odehraje v Ostravě v sobotu od pěti hodin odpoledne. „Věřím, že nás domácí fanoušci doženou ke třetímu bodu,“ dodal Holaň.

Kometa Brno - Vítkovice 2:1

Třetiny: 1:0, 1:1, 0:0.

Branky a nahrávky: 18. Zaťovič (Ďaloga, Pospíšil), 26. Horký (Zbořil, Kundrátek) – 27. Raskob (Mueller, Koch).

Rozhodčí: Pražák, Květon – Ondráček, Zíka.

Vyloučení: 7:9.

Vyšší tresty: 1:1.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 24:27.

Diváci: 7700 (vyprodáno).

Stav série: 2:2.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši – Okál, Holík, Horký – Flek, Strömberg, Pospíšil – Boltvan, Zembol, Šalé – Zaťovič (C), Ondráček, Zbořil.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Prčík – Bernovský, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Gřeš, Lednický.