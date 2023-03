Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

NULOVÉ PŘESILOVKY. Zatímco v základní části patřily oba celky v početních převahách k nejlepším v extralize, ve čtvrtfinálové sérii dosud padl z přesilovky jediný gól.

Horký ve čtvrté partii vstřelil při hře pět na čtyři nakonec vítězný gól. Vítkovice nezužitkovaly jedinou početní převahu a to ani dvouminutovou přesilovku pět na tři ve čtvrtém klání. „Vítkovice dobře brání, mají kvalitní hráče na oslabení. Stejně i my, což jsme ukázali i při té přesilovce Vítkovic pět na tři. Je to o detailech,“ poznamenal Ďaloga.

Zatím se čtvrtfinále neláme při hře speciálních formací, jak tomu bylo například v sérii předkola mezi Kometou a Mladou Boleslaví, ale při rovnovážném počtu hráčů na ledě.