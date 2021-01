„Určitě nás k výhře dovedl týmový výkon. Kluci zblokovali spoustu střel a zaslouží pochvalu. Doufám, že takto budeme pokračovat a zvedneme se,“ pravil hrdina předsilvestrovského souboje Vejmelka.

Utkání rozhodl trefou z přesilové hry ve 34. minutě kapitán mužstva Martin Zaťovič, jenž zblízka doklepl do brány kotouč po střele Filipa Krále. „Za nás panuje spokojenost. Jenom nás mrzí, že jsme nedali gól při hře pět na pět. To by náš výkon zvedlo ještě o stupeň výš,“ podotkl asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Kaňkou na vítězné partii v Ostravě je nepříjemný náraz Petera Schneidera, jenž po střetu v rohu kluziště s vítkovickým zadákem Romanem Polákem odstoupil osm minut před koncem ze hry.

Poté se na led sice ještě jednou vrátil, ale nakonec zápas předčasně opustil. „Viděl jsem, že škaredě narazil na mantinel, ale nevím, jak na tom je. Musím se ho zeptat a snad je v pořádku. Je to náš klíčový hráč, který by nám dost chyběl,“ přiznal po utkání Vejmelka.

Čtyřiadvacetiletý gólman si zákrok odpoledne schoval do závěrečné minuty, kdy se dokázal včas přesunout k tyči a zneškodnit vyloženou šanci svého bývalého spoluhráče Jana Hrušky. „Ani jsem nevěděl, že střílel on. Byla to shoda náhody a štěstí, že se to povedlo eliminovat,“ pravil skromně Vejmelka.



Kometě se také na rozdíl od předcházejícího prohraného klání v Mladé Boleslavi, kde padla 0:3, povedlo eliminovat počet vyloučení. Trest na ledě Vítkovic obdrželi pouze dva brněnští hokejisté. „Disciplinovanost byla určitě lepší. Zaměřili jsme se na to na mítincích a poradách. Hráči dostali pokyny, co se po nich chce a dokázali je splnit,“ poznamenal asistent brněnského kouče.



To hosté podruhé v řadě prohráli a navíc se jim zranil jejich nejlepší střelec Dominik Lakatoš. „S obranou jsme spokojení, tam bylo vidět oproti zápasu se Spartou zlepšení. Co nás ale trápí, je koncovka. Nedáváme góly, navíc nám nedohrál Lakatoš. Musíme pracovat a dál trénovat. Chodit do předbrankového prostoru a nějak ten puk do brány prostě dokopat,“ uvedl trenér ostravského celku Miloš Holaň.

Kometa i přes výhru zůstává na deváté příčce extraligové tabulky. Poslední duel první poloviny základní části sehraje v neděli na domácím ledě proti Karlovým Varům, v jejichž dresu nastupuje také kmenový obránce brněnského celku Libor Zábranský mladší.

Vítkovice - Kometa Brno 0:1

Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0.

Branky a nahrávky: 34. Zaťovič (F. Král, Mueller).

Rozhodčí: Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát.

Vyloučení: 4:2.

Vyšší tresty: 1:0

Využití: 0:1

V oslabení: 0:0

Střely na branku: 26:24

Vítkovice: Svoboda – Štencel, Polák (C), Gewiese, Trška, Koch, Kovář, Doudera – Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Kalus – Mallet, Werbik, Dočekal – Fridrich, Mikyska, Schleiss.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Mlčák, Bartejs, Němec (A), Gulaši, Freibergs – Zaťovič (C), Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, Schneider – Kusko, Brabenec, Horký – Bondra, Dvořák, Šoustal – Vincour.