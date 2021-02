„Když jsem skončil ve Vítkovicích, měl jsem i jiné nabídky z extraligy a Slovenska. Agentovi jsem řekl, že chci do Komety,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost Trška, jenž v Brně oslavil před čtyřmi lety mistrovský titul.

Jak jste si za dva týdny po návratu v Brně zvykl?

Není to o tom, že bych si zvykal. V podstatě jsem se vrátil tam, kde se mi líbilo, kde mi to šlo a jsem tu rád zpátky.

V jakém rozpoložení jste po svém comebacku našel kabinu?

Odcházel jsem v době, kdy Kometa byla na vrcholu. Takže rozdíl oproti tomu roku 2017 byl hned patrný. Atmosféra ale není zlá. Všichni v kabině věříme síle mančaftu a že se ještě můžeme ukázat.

Jak frustrující je aktuální brněnská série nezdarů, kdy tým prohrál posledních sedm domácích duelů?

Frustrující to určitě je, ale jsou fáze sezony, kdy to jde víc a pak kdy se daří méně. Věřím, že se po reprezentační přestávce nakopneme, že budeme do play-off připraveni a všechno se otočí. (V pondělí od půl šesté večer hraje Kometa v Českých Budějovicích – pozn. red.).

Po svém návratu jste v Brně odehrál čtyři zápasy, v nichž jste vstřelil jeden gól. V posledním klání před pauzou proti Hradci Králové jste nenastoupil. Pro zranění?

Jsem zdravý a fit, nefiguroval jsem prostě v sestavě. Přece jenom před příchodem do Brna jsem byl skoro pětadvacet dní bez zápasu, takže i mně přišla reprezentační přestávka vhod. Věřím, že budu podávat výkony, které se ode mě očekávají.

Co od vás vedení Komety požaduje?

Dobré výkony a stabilní podporu útoku. Zkrátka, abych byl nachystaný na všechno, na každou situaci.

V devětadvaceti zápasech máte jen čtyři body. Čím to je, že na rozdíl od minulého ročníku se vám v tomto nedaří?

Je to tak, že minulý ročník byl velmi slušný, tento to zatím nejde. Nešlo jen o hokej, už od léta tam bylo něco v klubu, o čem nechci vít mluvit. Psychika nefungovala, jak měla. Proto taky hokej vypadal, jak vypadal. Teď jsem ale v Kometě, soustředím se jen na hokej a věřím, že se dostanu ke hře, na jakou jsem zvyklý.

Ve Vítkovicích jste přitom vydržel tři a půl sezony, kdy se to tam definitivně zlomilo?

Měl jsem odejít už před sezonou, ale nechtělo se mi, dokonce jsem minulý rok v lednu podepsal smlouvu na tři roky s případnou dvouletou opcí. Jenže pak se něco stalo a měl jsem v listopadu zamířit do Komety za jiného hráče, ovšem Vítkovice tehdy nesouhlasily. Místo toho mi potom ukončily kontrakt v lednu…

Mají na vaše výkony v této sezoně vliv i specifika koronavirové situace jako vysoká frekvence zápasů a duely bez fanoušků?

Vždy se hraje líp s lidmi a nějaký vliv to určitě má, ale hlavní příčina je v tom, co se stalo už v létě. Počet zápasů je pro každý tým stejný. Všechny mají stejné možnosti se na ně nachystat a zkoncentrovat, jak je potřeba.

Sázíte v kabině Komety na to, že se Brno umí vybičovat k nejlepším výkonům v play-off?

Sázet a spoléhat se na to nejde, ale věřím, že když nastoupíme do play-off, máme kvalitu na to, abychom tam také předvedli dobré výkony.