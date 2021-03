„Podle mě je devátá pozice spíš obrazem síly týmu. Kometa prochází generační obměnou, o čemž svědčí třeba odchod Ondry Němce a dalších hráčů. Každý klub takové období zažívá. Kádr byl před dvěma třemi lety podstatně silnější. I když v sezoně kolísal, byla jistota, že až dojde k bodu zlomu, tak se zvedne o dva stupně výš. Netroufám si tvrdit, že to tak být nemůže i teď. Pořád má Brno hráče, kteří vítězství zažili, otázka je, jak se jim to povede přenést na ostatní,“ říká televizní expert David Pospíšil.

I když se Kometa i v předcházejících letech držela v základní části od čela tabulky opodál, v tomto ročníku je ztráta znatelně vyšší. V úspěšných letech 2017 – 2019 nasbíralo Brno nejméně čtyřiaosmdesát bodů, v tomto ročníku pouhých třiasedmdesát. „Tým už je jinde, než býval. Snad už nikdo nemyslí, že se taková jízda zopakuje. Kometa se sice dřív dostala daleko i ze spodních příček, a může i z deváté pozice, ale bude to hodně, hodně těžké,“ nabídla pohled legenda brněnského celku Jaromír Meixner.

Optimismus v řadách fanoušků vzbuzuje úspěšná série celku ke konci základní části, kdy osmkrát v řadě bodoval. „Kometa byla na podzim mizerná, jak se blížilo play-off, šla zase nahoru. Dva nebo tři týmy v lize jsou ulítlé a pak je dalších osm nebo devět vyrovnaných mančaftů, kam patří i Kometa. Mezi nimi záleží, jak na tom kdo bude za momentálních okolností,“ pravil Pospíšil.

Hlavním trumfem Komety je smrtící první formace v čele se superhvězdným Peterem Muellerem. Otazník se naopak vznáší nad postem brankáře. Brno čeká první play-off bez fantoma Marka Čiliaka, jenž dovedl tým ke dvěma mistrovským titulům.

Tíha okolností dopadne zřejmě na Karla Vejmelku, jenž v minulosti v Čiliakově stínu trpělivě čekal na šanci ukázat své schopnosti ve vyřazovacích bojích.

V posledních zápasech ovšem dostával stále víc prostoru náhradní gólman Lukáš Klimeš, jenž chytal i poslední duel v neděli proti Pardubicím, v němž Brno prohrálo 2:5 a Vejmelka nebyl ani na střídačce. „Žádný problém nemá. Byla to součást plánu, jak budeme točit brankáře,“ mínil asistent brněnského kouče Jan Zachrla.

Pravděpodobnější je varianta, že mezi třemi tyčemi začne Vejmelka. „Nejsou to Brodeur a Roy (legendární kanadští gólmani Martin Brodeur a Patrick Roy – pozn. red.), ale nějakou kvalitu oba mají a nesloží se z toho, že se hraje play-off. V extralize není moc týmů se zázračným gólmanem, který všechno vychytá, jak byl dřív třeba Hašek nebo nedávno Hrubec. V tomto problém Kometa nemá,“ zamyslel se Pospíšil.

To Meixner se dívá na brankářský tandem s pochybnostmi. „Zatím ani jeden z gólmanů neprokázal, že to Kometě v play-off vychytá. V posledních zápasech ani jeden mančaftu vůbec nepomohl. Bylo by krásné, kdyby se objevily časy Čiliaka,“ zasnil se legendární obránce, jenž zítra oslaví jedenaosmdesáté narozeniny.

Panuje ovšem shoda na tom, že právě série mezi Kometou a Vítkovicemi bude v předkole nejvyrovnanější ze všech. „Odhaduju, že si týmy zahrají pět zápasů,“ podotkl Pospíšil.

První souboj startuje ve středu v půl šesté večer v Ostravě, druhý se odehraje na stejném místě ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne.