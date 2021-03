Ostravané se v sérii tři vítězství ujali vedení 1:0 na zápasy. „Na obou stranách moc šancí nebylo, šlo o takové oťukávání, bohužel jsme byli o gól kratší,“ uvedl v úvodním klání centr první formace Daniel Rákos.

Kometa své smrtící komando ve složení Peter Mueller, Petr Holík a Martin Zaťovič nasadila do utkání jako druhou formaci, v elitní lajně si po boku Rákose zahráli Tomáš Vincour s Jakubem Klepišem. A první duel se dlouho nesl v duchu nezáživného seznamování obou soupeřů. „Takový klasický první zápas. Ale bylo tam víc soubojů, než obvykle. Mně to takto vyhovuje,“ mínil Rákos.

Nudu utnul až v závěru druhé části vítkovický zadák Lukáš Kovář, jenž napálil odražený puk a z mezikruží prostřelil všechny před sebou včetně brankáře Komety Karla Vejmelky. Ten podle očekávání dostal mezi třemi tyčemi přednost před Lukášem Klimešem.



Kometa poté dlouho marně dobývala bránu Vítkovic, kterou překvapivě střežila dvojka ostravského celku Daniel Dolejš. Domácím se vedlo eliminovat obávané brněnské komando v čele s Muellerem. „Vítkovice je přečetly, ale když to našim klukům nevyšlo jeden zápas, nic se neděje, v dalším to půjde líp,“ přesvědčoval Rákos.



Mueller navíc musel ve třetí části ze zápasu odstoupit poté, co schytal ránu pukem do tváře. „Nejsem schopný říct, jestli bychom ho v prodloužení nasadili, ale jisté je, že bude v pořádku,“ přesvědčoval asistent trenéra Komety Jiří Horáček.

Brnu se sice povedlo pět minut před koncem třetí části srovnat, když Peter Schneider tečoval za Dolejšova záda ránu Petra Zámorského, jenže v prodloužení rozhodli domácí.



Vejmelka vyrazil nahozený puk jen před sebe a bývalý brněnský forvard Jan Hruška jej naservíroval Lakatošovi, který zblízka rozhodl. „Bylo to velice vyrovnané utkání, v jehož závěru jsme byli šťastnější,“ pravil kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Druhý duel je v Ostravě na programu ve čtvrtek od třech hodin odpoledne před kamerami ČT Sport.

Vítkovice - Kometa Brno 2:1 pp

Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1 – 1:0. Branky a nahrávky: 39. L. Kovář (Werbik, Fridrich), 61. Lakatoš (Hruška) – 55. Schneider (Zámorský, F. Král).

Rozhodčí: Šindel, Pešina – Rampír, Zíka.

Vyloučení: 2:2.

Vyšší tresty: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 32:21.

Vítkovice: Dolejš – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, R. Polák (C), Koch, L. Kovář, R. Černý – Mallet, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Fridrich, Werbik, Dej.

Kometa Brno: Vejmelka – Bartejs, Holland, F. Král, Zámorský, Gulaši, Kučeřík, Svozil – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Bondra, V. Němec, Schneider – Valský, Kusko, Šoustal.